Marixa Balli contó que la estafaron con los nuevos billetes de 10 mil pesos: “Que se hagan cargo”

Marixa Balli fue una vedette, bailarina, cantante y actriz reconocida en la época del 90. Luego se alejó de los medios de comunicación y mantuvo un perfil bajo por varios años. Sin embargo, hace un tiempo regresó con todo y ahora está todos los días como panelista de LAM.

La famosa comparte su opinión y experiencia en el mundo artístico frente a las temáticas y situaciones que comparten día a día en el programa de Ángel de Brito. Fue allí que la famosa contó la particular situación que vivió en su local de indumentaria y zapatos que tiene en Flores.

El reclamo de Marixa Balli por la estafa que vivió en su local con los billetes de 10 mil pesos

Tal como se sabe, salieron al mercado los nuevos billetes de 10 mil pesos, por lo que a muchos le generó confusión al cambiar la plata o pagar. Ese fue el caso de Marixa, quien contó al aire de LAM la situación que vivió en su negocio con unos proveedores.

“Tuve un día muy intenso, me pasaron cosas. Me quedé un poco caliente, mi cabeza no para. Ayer vinieron clientes con billetes nuevos de diez mil pesos y al pagarse hoy a proveedores se fueron algunos billetes de diez mil como si fuesen de mil, los chicos no se dieron cuenta”, contó Marixa Balli.

“Nos dimos cuenta al pasarlos por la maquina así que…sí, estoy un poquito caliente. Que se hagan cargo de los billetes que se llevaron por mil pesos que, en realidad, son de diez mil”, reclamó en vivo la famosa.

“¿No te devolvieron lo que se llevaron de más? ¡Los escrachamos!”, le sugirió el conductor a Marixa. “No y eso que son proveedores de un tiempo considerable”, le respondió la famosa.

Ángel volvió a insistir para ayudar a Marixa y sentenció: “Tienen hasta el lunes para devolver lo que se llevaron sino venimos con la lista de la empresa y empezamos a mencionarlos uno por uno”.

“No está bueno y pone incómodos a los empleados que se encargaron de pagar. No, yo soy como la mamá pollito y esto es enseñanza para ellos, pero estamos hablando de mucho dinero. No son 2 pesos con 50. Así que sí, me da mucha bronca de la otra parte”, expresó Marisa Balli frente a la consulta de si habló con sus empleados por lo que pasó.