Marixa Balli cruzó a La Gata Noelia por su romance con el Potro Rodrigo: “Lo mío con él tiene archivo”

Rodrigo Bueno fue uno de los cantantes más icónicos de Argentina que sigue resonando hasta la actualidad, y es que sus temas nunca faltan en las fiestas o en las reuniones gracias a sus letras y su ritmo pegadizo.

Sin embargo, ni la Gata Noelia ni Marixa Balli traen a tema su nombre a razón de su talento, sino por una disputa amorosa: “Yo fui novia de él, pero la que estuvo más años fue ella. Todo Córdoba lo registra y todo el mundo lo sabe, fui la penúltima novia de Rodrigo. No le puedo tocar el tema del Potro porque para ella, es de ella y chau. Si ella se siente así, me parece bárbaro”, confirmó con ironía la cantante.

La Gata Noelia se dedicó a la música. Foto: Web.

Y al tener la oportunidad, también recordó que con Balli se llevan mal desde hace mucho tiempo: “Yo era la que cantaba y ella era la vedette que bailaba. Yo había arreglado que hacía el musical de La Gata y ella hacía un musical bailado, que lo hacía genial. Después, empezó a cantar La Cachaca, yo fui le dije al productor ‘pará, acá la cantaba era yo y hace un año que te vengo aguantando’. Me dijo que tenga paciencia, entonces le di mi conchero y me fui”.

“La culpa no era de ella, era del productor. Por supuesto que hay cosas que duelen, porque cuando uno no está en la cancha y no sabe bien el juego, le duele. A mí en ese momento me dolió, hoy no me duele más nada y no me acuerdo, perdí la memoria. Pero bueno, no tengo nada en contra, eran momentos y la vida son momentos”, concluyó contundente.

Las pruebas de Marixa Balli para mostrar su relación con Rodrigo Bueno. Foto: twitter

La reacción de Marixa Balli a las acusaciones de La Gata Noelia

Con molestia, Marixa Balli soltó que fue “todo ridículo lo que dijo. Primero que no recuerdo que cuando hicimos esa obra de teatro ella cantara el tema de La Gata, siento que fue mucho antes. Una cosa de locos, todo mentira, la verdad que la recuerdo siempre que veo fotos, si no ni me acordaba que estaba”.

Marixa Balli junto a Rodrigo Bueno. Foto: Twitter

Y con firmeza y gran seguridad, agregó: “Creo que lo mío tiene archivo, archivo de Rodrigo hablando de mí, solito en varios programas, fotos. Pero yo quiero saber, si tiene fotos, nunca vi una foto de Rodrigo con ella”. Y seguido, agregó algo de humor al compartir un meme donde retrataba su romance con el cantante de cuarteto y una foto de La Gata Noelia besando una estatua del artista.