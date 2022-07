El pasado 3 de junio falleció El Noba luego de un accidente con su moto y de haber permanecido diez días internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, localidad del que era oriundo. En el primer mes de su muerte, su madre Vanesa Aranda lo recordó con mucha emoción.

La mamá del cantante de Cumbia 420 abrió su corazón y contó cómo pasa sus días tras la ausencia del músico. “Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, reveló en entrevista con TN.

Aranda y su hijo en el backstage de uno de los últimos recitales que dio El Noba. (Gentileza Vanesa Aranda/TN).

También se conmovió al recordar los pequeños gestos que mantenía su hijo con ella: “‘Buenos días, ma’. Me mandaba todos los días o me llamaba. ‘Ma, ¿tomamos mate?’ o ‘¿qué vamos a comer?’. Quizás me preguntaba si había ido a trabajar o me avisaba que se había olvidado las llaves. Quizás para la gente es una tontería, pero para mí era mucho y ahora se me hace pesado”.

“Es imposible no llorar. Ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo. No caigo, sigo esperando que aparezca por la puerta”, aseguró conmovida. Y confesó cunato la moviliza escuchar sus canciones: “Es que cuando lo pasan en la radio, lloro. Entonces me pongo su música para acostumbrarme, porque sé que lo voy a escuchar siempre”.