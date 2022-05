Desde que se conoció que Thomás Tobar, más conocido como Rusherking, participaría este sábado del programa “Ph: Podemos hablar” (Telefe), todos estuvieron pendientes a la televisión sobre qué podría decir sobre los rumores de romance con la China Suárez.

Rusherking sobre su relación con la China Suárez. Foto: Captura Tv

Finalmente, él confirmó la relación, y ella hizo lo mismo a través de su Instagram. Ahora, aseguran que la actriz conocería a sus suegros.

El posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance. Foto: La China Suárez y Rusherking

Este lunes en “Nosotros a la mañana” (Eltrece), Carlos Monti contó que como los padres del cantante viven en Santiago del Estero, provincia de la que él es oriundo, le pidió que se instalen en los próximos días en Buenos Aires para evitar la distancia y tener que viajar con frecuencia.

Es por esta razón que el periodista indicó que será inminente el momento en el que el ex de María Becerra le presente su novia a la familia.

Qué dijo Rusherking en “PH: Podemos hablar”

El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le consultó a Rusherking sobre si el éxito que está teniendo en su carrera es igual al de su estado sentimental, a lo que él respondió: “Estoy muy enamorado”.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, yo no sabía si avanzar porque soy muy respetuoso y no es que la conocía hace mucho a ella, por más que ya veníamos hablando obvio”, comenzó contando.

Y siguió: “Después yo me fui a Madrid, estuvimos juntos ahí, después volvimos a la Argentina y nos vimos acá y bueno... nos estamos conociendo”.

La China Suárez fuma un cigarrillo mientras que espera que salga Rusherking y buscar un taxi (Captura de pantalla).

Tras relatar el incómodo momento que vivió cuando una grua le llevó su auto, el cual estaba estacionado fuera del hotel donde se encontraba con la China, cerró: “Para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.