La China Suárez y Rusherking se encuentran en una relación amorosa. Hace algunas semanas se habían difundido videos del afterparty de los Martín Fierro donde se los veía muy cariñosos. En esta ocasión pasaron la noche en un hotel ubicado en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fueron captados por las cámaras de Los Angeles de la Mañana (América) tanto al ingresar como al salir.

La China Suárez en la fiesta MF, junto a Rusherking.

Cuando la pareja se levantó y se dispuso a partir se encontraron con algunos inconvenientes. El primero fue tener que responder las preguntas del notero que los había estado esperando en la puerta del establecimiento toda la noche. Él les hizo preguntas acerca de su relación. “Felicitaciones por el noviazgo”, expresó sin obtener ninguna respuesta por parte de los artistas.

La China preparándose para la gala de los Platino. (Instagram @sangrejaponesa)

El segundo y más grave inconveniente fue que la grúa les había llevado el auto por estar estacionado en infracción. Por supuesto el programa LAM logró documentar tanto el retiro de los vehículos como la sorpresa del rapero y la modelo al notarlo.

La China Suárez y sus encuentros con Rusherking. Foto: Vía P

Qué dijo La China Suárez frente al hostigamiento de Los Angeles de la Mañana

Finalmente la China Suárez se animó a hablar en sus InstaStorys sobre la situación que viene viviendo: “No vengo a decirles ninguna receta ni nada. Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento. Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución”. Se trata de un hilo de Twitter donde una usuaria de la red social comparte varios videos donde se ve “Las incoherencias” que tiene LAM para juzgar algunos hechos, donde actúan diferente si una de las implicadas es La China Suárez.

La actriz reveló: “Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande es feo y doloroso. También me siento avergonzada muchas veces, me siento triste” y aseguró “Hoy me siento fuerte para hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar y me alejé de la gente que me tenía que alejar. Me siento muy bien rodeada, ya pasó lo peor. Y estoy rodeada de muy buenos abogados. Un amigo del medio me contactó con un abogado muy humano”