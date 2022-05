Este martes la China Suárez sorprendió en sus redes sociales con un largo descargo contra Ángel de Brito y sus panelistas de “LAM” por la forma en la que suelen hablar de ella en el programa y aseguró que hay “hostigamiento y cizaña” en su contra.

Todo comenzó a raíz de un hilo de Twitter que se volvió viral. En las publicaciones una usuaria hizo un por menor de las veces en las que el conductor y sus compañeras se refieren a la actriz. La publicación revela “lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder criticar y atacar a la China Suarez”, como lo describió la usuaria.

El hilo de Twitter que revela el manejo de LAM con la China Suárez Foto: captura Twitter

El hilo llegó hasta los ojos de la protagonista de “El Hilo Rojo” y a través de historias de Instagram aseguró que se siente completamente identificada con lo que se cuenta en los posteos de Twitter. “Me llegó un hilo que creo que resumen muy bien lo que yo siempre me refiero del hostigamiento”, empezó.

“No lo hago desde el lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco, pero hablo de una persecución. Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pone nerviosa. Describe perfectamente el enzañamiento”, remarcó.

El hilo de Twitter que revela el manejo de LAM con la China Suárez Foto: captura Twitter

En el hilo se enumeran varias situaciones en las que tanto Ángel de Brito como Yanina Latorre y el resto de sus compañeras se maneja diferente sobre un tema cuando se trata de cualquier figura de la farándula argentina, mientras que cuando es alguna información de la China su postura es mucho más crítica y menos cuidadosa a la hora de revelar datos privados.

En ese sentido, la actriz expresó: “Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande, es feo, es doloroso, me siento avergonzada muchas veces, me siento triste”. Pero reveló que ahora está “en un muy buen momento” de su vida y se siente “fuerte” para hablar del tema.

El hilo de Twitter que revela el manejo de LAM con la China Suárez Foto: captura Twitter

“Ahora estoy fuerte para hablar de esto. Estoy muy bien rodeada. Me alejé de las personas que tenía que alejarme, estoy en un muy buen momento”, garantizó.

La China Suárez tomará medidas legales

En medio de su descargo, la también cantante contó que un amigo del medio, del quien no reveló su nombre, le presentó a un abogado para comenzar a tomar cartas en el asunto.

“También pude roderame de buenos abogados. Un buen amigo del medio, que no puedo decir quíen es, me ayudó muchísimo y me ofreció un abogado que es muy humano y estamos avanzando mucho y ojalá que esto funcione para que nadie más pase por esto”, sostuvo.

China Suárez agradeció a sus seguidores. Foto: Instagram/sangrejaponesa

El letrado es Agustín Rodríguez, quien la está asesorando sobre cómo abordar el problema sobre la exposición mediática que debe afrontar. “Quería agradecerles porque nunca me había sentido tan querida con sus mensajes”, expresó a sus seguidores y cerró: “Saquen sus propias conclusiones”.