El padre de Rusherking, Miguel Tobar, aseguró estar orgulloso por el crecimiento profesional de su hijo en el mundo de la música. Asimismo, opinó sobre la relación del joven con Eugenia “la China” Suárez y se mostró contento y ansioso por conocerla.

Tras los rumores y claras evidencias que la pareja estaba junta, finalmente confirmaron su romance. La actriz posteó una foto de ambos y el trapero lo confesó en el programa de televisión PH: Podemos Hablar, en el cual expresó estar enamorado de Eugenia.

La China Suárez y Rusherking confirmaron su romance. Foto: Redes sociales

En diálogo con Buen Día Santiago, Tobar comenzó hablando de la carrera profesional de su hijo: “Era su sueño estar en donde está hoy. Al principio iba a las plazas, se juntaba en las competencias de freestyle y por ahí nos preocupábamos un poco, pero con el tiempo veíamos que era lo que realmente quería. A los hijos hay que dejarlos ser, dejarlos volar. Ellos ahora consiguen todo con un clic”.

El padre del trapero aseguró que su hijo y la China Suárez hacen una linda pareja.

No obstante, no pudo evitar hablar de la relación de Rusherking con la China Suárez, la pareja que hace furor en las redes sociales. En este sentido, explicó que desde su lugar de padre no se mete en la vida íntima del trapero.

Sin embargo, aseguró: “Veo que es una buena persona. Hacen una linda pareja”. Si bien todavía no la conocen personalmente, señaló que su hijo ya les ha hablado de ella y esperan ansiosos algún día conocerla.

El padre de Rusherking habló sobre la colaboración del trapero con Alejandro Lerner

En medio de la entrevista, Tobar refirió también sobre la colaboración de Rusherking con Alejandro Lerner. Ambos cantantes argentinos se unieron para la nueva versión del romántico single “Después de ti”, remake estrenado a mediados de mayo.

De esta forma, indicó: “Cuando he visto que iba a cantar con Alejandro Lerner, fue una locura. Es un grande de la música, verlo con alguien así es impresionante. Me ha emocionado un montón. No lo podía creer”.