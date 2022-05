La China Suárez y Rusherking confirmaron su romance. Así lo hizo el cantante en el programa de televisión “PH: Podemos Hablar” y la actriz con un posteo a puro amor a través de su cuenta de Instagram.

Desde que se supo que Rusherking era uno de los invitados al programa de Andy Kusnetzoff, millones decidieron pegarse a la pantalla de Telefe el sábado por la noche, ansiosos de que el cantante confirmase el gran rumor de los últimos días en el país.

Y así fue, el cantante habló de su relación con la China Suárez dejando de lado las suposiciones y en claro que es “algo mutuo” y que él está “muy enamorado y pasándola muy bien”.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, yo no sabía si avanzar porque soy muy respetuoso y no es que la conocía hace mucho a ella, por más que ya veníamos hablando obvio” comenzaba relatando Rusherking ante las sonrisas del resto de los invitados.

Además, el cantante aseguró que durante esa fiesta no sucedió nada más que unas miradas, ya que, preferían mantener con la actriz un perfil bajo luego del video de ellos juntos en los Premios Martín Fierro. “Después yo me fui a Madrid, estuvimos juntos ahí, después volvimos a la Argentina y nos vimos acá y bueno... nos estamos conociendo” continuaba relatando el mismo, quien, confirmó que la primera noche de amor se dio una vez de regreso al país.

Finalmente, luego de relatar la anécdota de la grúa que le levantó el auto mientras estaba con la China, Rusherking expresó “Para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”.

Cómo fue el posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance

Luego de haber confirmado Rusherking su romance con la China Suárez, la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram un posteo a puro amor dejando por sentado que el enamoramiento es correspondido.

En las historias de la red social de la actriz se pudo ver una foto en blanco y negro de ella abrazada al cantante, con sus rostros pegados y mostrándose muy felices por su mutua compañía y amor.

El posteo de amor de Rusherking y la China Suárez en las redes sociales luego de haber confirmado su romance. Foto: La China Suárez y Rusherking

El posteo fue finalmente reposteado por el cantante, quien comentó, además, emoticones de caritas enamoradas y un gran corazón rojo.