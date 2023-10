Andrea Rincón apuntó contra Fátima Florez luego de que la imitara: “Me ridiculiza”

Hace varios días que Andrea Rincón está en el ojo público, luego de que se conociera el enfrentamiento que tuvo con Belén Francese en la grabación del programa “PH: Podemos Hablar”, donde se dijeron de todo, y terminaron con amenazas y acusaciones.

El conflicto comenzó cuando Belén reveló que hace unos años fue Andrea Rincón quien intentó conquistarla una noche. Lo que provocó el enojo de la exvedette ya que aseguró que no se acordaba de lo sucedió y manifestó: “Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota”.

Luego de su enfrentamiento, la actriz volvió a apuntar contra otra figura pública. Al igual que Susana Giménez y Moria Casán, quienes en los últimos días criticaron a Fátima Florez por las imitaciones que realiza de ellas.

Andrea Rincón se sumó a los dichos de Moria Casán y Susana Giménez sobre Fátima Florez. Foto: instagram/andrearincon_top

La reacción de Andrea Rincón a la imitación de Fátima Florez sobre ella

La actriz habló en el programa Rock&Pop con Martín Ciccioli y fue contundente con la opinión sobre el trabajo de Fátima Florez: “A mí no me gusta lo que hace, ¿puedo iniciarle acciones legales o algo así? Me ridiculiza”.

Fátima Florez fue criticada por sus imitaciones. Foto: Fátima Flórez

Luego agregó: “Que te imiten con parodia, a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien porque decís ‘yo no soy eso’. A veces roza el bullying. Susana lo que está sintiendo es que la tratan de tarada. Roza el bullying” en referencia a los dichos de Susana Giménez sobre la imitación de la humorista.

“El imitador se arriesga a eso. Vos te estás riendo a costa del sufrimiento de otra persona. A la edad que sea, es bullying”, sostuvo sobre el trabajo de Fátima Florez.

Otra de las figuras que también manifestó su descontento fue Moria Casán, quien señaló: “Es mi momento de relax. Yo soy jurado y esto no me interesa” sobre su representación en el Bailando 2023.