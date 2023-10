VIDEO: Así fue la tremenda pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón en Podemos Hablar.

Durante las grabaciones de PH, podemos hablar, y de acuerdo a lo trascendido, Belén Francese y Andrea Rincón protagonizaron un escándalo que terminó con llanto, amenazas y una dura acusación.

Primero, Laura Ubfal, compartió detalles del incidente en sus redes sociales. Según la periodista, el enfrentamiento se originó cuando Belén Francese contó una anécdota que Andrea Rincón consideró inapropiada. El desacuerdo escaló rápidamente, lo que llevó a lágrimas y a la amenaza de Rincón de abandonar la grabación.

El tuit de Laura Ubfal sobre el escándalo de Andrea Rincón y Belén Francese en "Ph, podemos hablar". (Foto: captura de pantalla)

En LAM contaron más en detalle lo sucedido y, según Ángel de Brito, Andy Kusnetzoff había preguntado en su programa “quién había pasado una noche inolvidable” y Francese pasó al frente para contar que Rincón una vez trató de conquistarla.

En el momento, Rincón aseguró no acordarse de lo sucedido, pero quedó pensativa e incómoda, por lo que, luego de un momento, pidió la palabra para expresar su malestar y explicar la situación. La actriz relató que en ese momento que relató Belén, ella estaba en consumo de drogas y que, además, nunca fue su intención “levantarsela” a Francese porque le parece “horrenda”. “Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota”, dijo De Brito que dijo Rincón.

Además, el conductor de LAM contó que Rincón acusó a Francese de también consumía drogas en el pasado, lo cual generó enojo por parte de la exvedette, quien negó rotundamente las acusaciones de Andrea. En ese sentido, las panelistas señalaron que Rincón no tiene ningún derecho en exponer a Francese, en el caso de que sus dichos fueran ciertos.

La parte que no van a mostrar en el programa de Andy

Pía Shaw presentó en el ciclo de Georgina Barbarossa un extracto de la picante discusión que protagonizaron Belén y Andrea en el ciclo de Andy Kusnetzoff que no tardó en hacerse viral y que al parecer sería la parte que no van a mostrar durante la transmisión del sábado.

Según relató Francese la situación con Rincón fue escalando durante una noche: “Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...”.

Andrea respondió: “¿Vos y yo? No, nada que ver”. Luego pasaron otras situaciones que a Rincón no le fue gustando de Belén Francese, ya que al parecer la estuvo “chicaneando” durante la grabación.

“Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece, primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”.