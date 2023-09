Andrea Rincón le respondió a Yanina Latorre tras las críticas por su bautismo en una pileta: “No tiene idea”

Luego de que Andrea Rincón publicara varias imágenes de su bautismo en la iglesia cristiana fueron muchos los que opinaron sobre el ritual religioso de la famosa y las fotos circularon por los medios de comunicación.

No solo recibió críticas, sino que muchas personas le mandaron su apoyo y bendiciones para esta nueva etapa en su camino espiritual en el que decidió sumarse en 2021 como una ayuda para intentar superar sus adicciones.

Una de las famosas que tuvo una fuerte opinión sobre el método religioso al que se sometió Andrea y llamó la atención por sumergirse en una pileta fue Yanina Latorre, quien se caracteriza por decir lo que piensa sin filtros.

El bautismo de Andrea Rincón Foto: instagram/andrearincon_top

La panelista de LAM dejó un mensaje en Twitter: “¿Qué es todo esto?”, a lo que muchos de sus seguidores le respondieron. Pero fue una usuaria de la red social quien le mandó a “leer la biblia” a Yanina, lo que causó su enojo.

Latorre respondió con ironía: “¿Y la pileta que tiene que ver con la biblia?”. Ante las críticas y el comentario de la panelista de LAM, Andrea Rincón habló de su bautismo y contestó a los detractores en el programa de radio “Quién paga la fiesta”.

Qué le respondió Andrea Rincón a Yanina Latorre

La actriz contó que no quería subir las fotos a sus redes sociales porque sabía que se iban a burlar de ella, pero fue su pareja quien la convenció de compartir su ritual religioso. Luego explicó que fue en una iglesia en Villa Celina, La Matanza.

Ante los comentarios que recibió, respondió: “No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde... una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”.

Andrea Rincón se lució con un clásico de la moda Foto: instagram/andrearincon_top

Luego fue contundente con Yanina Latorre y su comentario de que era “innecesaria” la pileta: “No, porque te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que Yanina no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de castillos a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, agregó la actriz.