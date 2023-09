Las claves de Andrea Rincón para mejorar la vida en pareja

Andrea Rincón compartió en su programa de streaming, “Las Pibas dicen”, que optó por dejar de mantener relaciones sexuales con su pareja como parte de un esfuerzo por fortalecer su relación. La actriz, quien recientemente se comprometió con Mauricio Corrado, explicó que tomó la decisión de realizar un cambio significativo en su vida, y consideró que era necesario llevar a cabo un “ayuno” en este aspecto de su relación.

“Las Pibas dicen” es el nombre del grupo de amigas conformado por Ana Paula Dutil (ex de Emanuel Ortega), las ex cuñadas Julieta y Rosario Ortega, y Andrea Rincón. También se une a ellas Fernanda Cohen, amiga y socia de Julieta Ortega en su emprendimiento de pijamas.

A pesar de haber compartido numerosas salidas y viajes en el pasado, el grupo decidió reunirse a través de una plataforma de streaming y ahora organizan un podcast que se encuentra disponible en YouTube. En su descripción, se presenta como “un espacio de voces singulares donde compartimos nuestras experiencias más personales con el objetivo de ofrecer consejo y apoyo a quienes nos escuchan”.

Andrea Rincón compartió sus reflexiones sobre su relación de pareja: “Para mí, tener una pareja significaba un 80% de sexo y un 20% de afecto, lo cual me causó muchos problemas, así que decidí hacer un ayuno”. La actriz explicó que esta elección fue el resultado de un proceso en el que dejó atrás el alcohol, el cigarrillo y, finalmente, la actividad sexual.

Andrea Rincón y su novio, Mauricio. (Instagram Andrea Rincón)

“Al principio, colocamos almohadas para dividirnos en la cama, comenzamos a dormir vestidos y, en cierto punto, nos dimos cuenta de que no estaba funcionando, así que decidimos que uno de nosotros durmiera en otro lugar”, relató Andrea antes de abordar los desafíos que enfrentaron al intentar mantener su compromiso.

“Con lágrimas en los ojos, nos dijimos que debíamos resistir y comprometernos, y en un momento algo extraordinario sucedió, algo que nunca antes había experimentado: nuestra relación se fortaleció de una manera que desconocía. Claramente, el equilibrio comenzó a cambiar”, concluyó Rincón mientras una sonrisa iluminaba su rostro.

La actriz comenzó a mostrarse con su flamante pareja en las últimas semanas. (Instagram).

Andrea Rincón contó por qué no sale con mujeres

Hace algunos meses, en diálogo con la periodista Catalina Dlugi, Andrea Rincón dio detalles sobre su vida amorosa y sus elecciones de pareja.

“Me estoy encontrando conmigo misma, recuperando mi verdadera esencia y poniendo el foco en las cosas que realmente importan en la vida. Y lo importante son los afectos. Estoy en un camino más espiritual”, aseguró.

Rincón ya había contado que ha tenido relaciones con mujeres. Al respecto, explicó: “Hace mucho tiempo que no salgo con mujeres. La verdad es esa. Pero me parece que lo importante de la persona está adentro, en su alma, en su espíritu, en su corazón. Lo único que importa en este mundo es el amor. Eso no tiene que ver con el envase, con si la persona es rubia, morocha, flaca, alta o gorda”.

Para cerrar, la actriz expresó que intenta vivir una vida libre y sin prejuicios. “Me considero una persona que siempre fue en la búsqueda de la libertad. Muchas veces uno reprime cosas por miedo al que dirán. Quiero ser un ser libre, despejada de la mirada ajena y de la mía, porque a veces uno mismo se juzga. A veces, uno mismo termina siendo su peor enemigo. Hay que entender que lo único que nos salva y nos hace felices es el amor. El resto es decorado”, concluyó.