El Polideportivo Municipal de Montecarlo será sede hoy y mañana del segundo Torneo femenino de Newcom, organizado en el marco del Día de la Mujer, en la que participan 22 equipos de Misiones, Corrientes y Chaco en categorías más de 40, más de 50 y más de 60.

En esta oportunidad, le tocó la organización al grupo de Newcom de Montecarlo, que armaron tres canchas en el polideportivo para que se puedan desarrollar los partidos de manera simultánea.

Hoy se jugará la etapa eliminatoria y el domingo desde las 8 tendrán lugar las finales.

+ 40 + 50 + 60

1 A Leonas vs Unidos Pto Rico /1 A Brujas 1 vs Estrellas 1 /50 B Medio Siglo vs Taraguí Porá

2 B Finitas vs Nazareno /2 A Nazareno vs Finas /2 60 Estrellas vs Montecarlo

3 A Energía + vs Inside /3 B Montecarlo vs Unidos x Univ /3 60 Brujas vs Def. Finitas

4 B Andresito vs La Voz /4 A Imefir vs Brujas 1 /4 50 B Brujas 2 vs Medio Siglo

5 A Leonas vs Energía + /5 A Estrellas vs Nazareno /5 60 Def. Finitas vs Montecarlo

6 B Finitas vs Andresito /6 B Taraguí Porá vs Montecarlo /6 60 Brujas vs Estrellas

7 A Unidos PR vs Inside /7 A Finas vs Imefir /7 50 B Amigos x Univ vs Brujas 2

8 B Nazareno vs La Voz/ 8 A Brujas 1 vs Nazareno /8 60 Brujas vs Montecarlo

9 A Leones vs Inside/ 9 B Medio Siglo vs Montecarlo/ 9 60 Def. Finitas vs Estrellas

10 B Finitas vs La Voz /10 A Estrellas vs Finas /10 50 B Taraguí Porá vs Amigos Univ

11 A Unidos PR vs Energía + /11 A Nazareno vs Imefir/ 11 50 B Brujas 2 vs Montecarlo

12 B Nazareno vs Andresito /12 A Brujas 1 vs Finas 12/ 50 B Medio Siglo vs Amigos Univ