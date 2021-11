“La física experimental nació de la necesidad de darle una vuelta de tuerca a mi materia”, relata Patricio Triñanes Barrientos, docente de Física en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora del Luján”, de Río Gallegos. “Yo me daba cuenta de que lo que estaba enseñando no le interesaba a mis alumnos, y tampoco me interesaba mucho a mí, entonces dije: ‘Tengo que hacer otra cosa’”.

Así fue como comenzó a dar clases de Física, con el condimento particular -y para él, fundamental- de la práctica y la experimentación en el aula. “Me encanta verlos trabajar en clase y haciendo cosas. La cara que ponen cuando les resulta algo… es fantástico”, sostiene el docente de 54 años, que fue reconocido como uno de los finalistas del Premio Docentes que Inspiran, un ciclo que busca homenajear a los educadores más destacados del país.

“El experimento tiene que llamar la atención. Tiene que ser algo que el alumno no espera. Si eso sucede, es lo mejor”, destaca Patricio, que además de ser profesor de física, está a cargo de un taller de robótica en la misma escuela.

¿Cómo fue que también llegó a interesarse por estas tecnologías? Hace aproximadamente 7 años, asistió a una ponencia en la que un grupo de docentes de un colegio industrial de la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz, explicaba cómo enseñaban robótica a sus estudiantes. En ese momento, le pareció una idea extraordinaria para aplicar en su colegio, pero había dos obstáculos: la escuela donde enseña no es de orientación técnica y él no sabía nada de robótica. Pero, se capacitó con un colega especialista en la temática y logró conformar el Taller de Programación y Robótica del nivel primario de la escuela “Nuestra Señora del Luján”.

En 2017, junto con dos compañeros docentes fueron los primeros argentinos en participar de la FIRST LEGO League, que se llevó a cabo en Chile.

Patricio también cuenta con un canal de YouTube con más de 2.000 seguidores donde sube contenido vinculado con la física y la programación. “Se está desdibujando el antiguo rol del docente como dueño del saber, para construirse un nuevo rol como gestor de situaciones de aprendizaje”, sostiene.

“Es un docente que cuenta con un gran abanico de estrategias de enseñanza que logran alentar y motivar a los estudiantes a aprender”, dice Mariana Lo Pinto, licenciada en Psicología y coordinadora en la escuela.

“Las clases del profe Patricio son fantásticas. Siempre nos trae propuestas interesantes y nos hace participar entre nosotros”, cuenta Victoria Smith, una de sus alumnas.

La importancia de reconocernos “buenos para algo”

“A los que por ahí no les gusta tanto la materia, hay que engancharlos por otro lado. Nunca hay que dejarlos”, explica Patricio, “Muchos chicos, a esta edad, sobre todo, no se saben buenos para algo”. Es por esta razón que creó un segmento en sus clases al que denomina Yo soy bueno para… “El poder saberse bueno para algo, y poder enseñárselo a otros, levanta muchísimo la autoestima”, añade.

“Con él aprendí a ser empática con los alumnos, a mirarlos para ver en qué situación están, a remarcar lo positivo siempre”, cuenta Claudia Perea, profesora de Matemática y colega.

“Al final lo único que me resultó fue el respeto. El tratarlos con respeto. Al tratarlos con afecto, me devuelven afecto. Eso es un aprendizaje que lo tengo gracias a ellos”, concluye Patricio, “Hay que divertirse en las clases, ese es el concepto, yo me divierto en mis clases. Y acompañarlos para que aprendan y descubran qué quieren hacer de sus vidas. Que puedan descubrir algo que los apasione”.

