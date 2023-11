Se descongeló el dólar oficial y el “blue” saltó a $ 1.000

A la par del descongelamiento del dólar oficial, la cotización del “blue” recuperó la dinámica ascendente y cerró a $ 1.000 producto de la reaparición de las coberturas preelectoral.

Cuando en la mañana de este miércoles se activaron las pantallas de los operadores ya se registraba la nueva cotización del dólar mayorista en $ 353,60 ajustada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta forma, se reanudó el sistema de devaluaciones diarias como mecanismo de actualización del tipo de cambio. Este incremento llevó al dólar oficial a $ 370, que a su vez cual elevó al dólar “Tarjeta” a $ 741. Según anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que resta de noviembre la deprecación del peso será de 3%.

En la plaza informal se produjo una reacción inesperada con una fuerte demanda que produjo un alza de $ 75 hasta devolver al billete a un valor de cuatro cifras. De esta manera la brecha entre el oficial y el “blue” es del orden de 180%.

Uno de los objetivos que persigue la política de devaluaciones programadas es acortar el spread entre ambas cotizaciones, lo cual se ve amenazado por incertidumbre preelectoral.

En tanto, la operación en la Bolsa de Comercio fue en un marco de mayor tranquilidad. El MEP avanzó 1,6% a $ 882,35, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo sin cambios en $ 875,19.

“Los operadores se encuentran atentos al inicio de una nueva etapa al reanudarse el ‘crawling peg’ tras un período de prolongado congelamiento, de ahí que despierta expectativa el ritmo que se imprimirá a dicho deslizamiento luego del atraso acumulado”, señaló el analista Gustavo Ber.

Por su parte, el Banco Central adquirió hoy US$ 121 millones, con lo cual acumuló en el mes compras por US$ 285 millones. El nivel de reserva quedó en US$ 21.101 millones.

Para la consultora ABC Mercado de Cambios el leve ajuste de 1% en la cotización del dólar oficial “llevó a que la exportación que estaba un poco retraída esperando este día, aparezca a vender con un poco más de fuerza”.

“Por el lado de las importaciones, no cambió nada, sólo se paga lo que venían autorizando en los últimos días”, añadió

Este no resulta el escenario que esperaba Massa para los últimos días de campaña. La apuesta era a controlar el tipo de cambio y llegar sin turbulencias al domingo electoral, pero el mercado tiene sus percepciones y hoy mostró una nueva faceta de desconfianza.

En los análisis cuaja la idea de que las preferencias del electorado están sumamente equilibradas y que el triunfo de Javier Milei no es improbable.

Luego de las generales la sensación de que la propuesta de dolarización perdía fuerza fue la principal razón del reacomodamiento de precios a la zona de $ 900, pero más cerca del domingo 19 de noviembre esa opción vuelve a tomar cuerpo y el mercado regresa al nivel que alcanzó en la víspera al 22 de octubre.

En ese sentido, Milei ratificó hoy en un almuerzo con empresarios que su idea de dolarización y cierre del Banco Central no se negocia.

Durante los últimos días había cobrado fuerza la versión de que el acuerdo con Mauricio Macri incluía una moderación en estas iniciativas.

Deuda pública, nuevo récord

La deuda pública bruta ascendió en octubre a US$ 419.291 millones, alcanzando un nuevo récord. Respecto de septiembre representa un alza de US$ 12.680 millones, un alza de 3,4%.

“La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 123 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$12.557 millones. La mayor parte de esta nueva deuda está ajustada por inflación, lo cual genera una presión fuerte sobre las cuentas públicas.

Este aumento es producto de las nuevas colocaciones de deuda pública que se realizaron para cubrir el déficit fiscal.

Solo en los últimos 12 meses el pasivo del Estado argentino aumentó en más de US$ 33.000, casi dos tercios del total que se mantiene en renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).