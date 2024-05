Compras en Flores y La Salada: cómo y cuánto salen los viajes desde Córdoba

En Argentina, existen distintos circuitos de fabricación y comercialización de indumentaria. Muchos se encuentran en la provincia de Buenos Aires y representan grandes polos de abastecimiento a tiendas de todo el país. Entre ellos, resaltan el corredor comercial del barrio Flores de CABA y la gigantesca feria La Salada, ubicada en Ingeniero Budge del Gran Buenos Aires.

Desde la aparición de estos centros mayoristas, se organizan viajes de compras desde distintos puntos del país. Junto a Santa Fe, Córdoba es una de las provincias que más viaja hasta Flores y La Salada para hacer compras. Por eso, desde Vía Córdoba realizamos un relevamiento sobre los tours de compras: cómo funcionan y cuánto salen.

IR A FLORES Y LA SALADA: CÓMO SON LOS TOURS DE COMPRAS

Los viajes de compras como tal se instalaron hace unos 15 años en Córdoba. Pero, en el último tiempo, cada vez son más las personas que eligen Buenos Aires para adquirir indumentaria a precios bajos. Esto se debe a que, con el crecimiento de las redes sociales, mucha gente encuentra nuevas formas de emprender su propio negocio online.

En Córdoba, existen muchas empresas locales que ofrecen estos servicios. Una de ellas está a cargo de Gustavo Lazos, un cordobés que se dedica al turismo comercial desde hace años. En diálogo con Vía Córdoba, contó que en las últimas semanas se incrementó la demanda de viajes debido a la llegada del frío.

Los ómnibus se instalan y esperan que los pasajeros realicen todas sus compras.

“Este año, prácticamente no hubo otoño. Pasamos de un verano a un invierno. Entonces, la gente no ha comprado o no sabía qué comprar”, explicó. Asimismo, detalló que ofrece salidas desde ciudad de Córdoba, Oncativo, Oliva, Villa María, Bell Ville y Marcos Juárez.

COMPRAS EN FLORES Y LA SALADA: CUÁNTO SALE VIAJAR DESDE CÓRDOBA

Todos las semanas, salen varios colectivos de larga distancia rumbo a Buenos Aires. “Si salís un domingo, por ejemplo, el lunes a la noche o martes a la madrugada ya estás de vuelta en Córdoba”, comentó Gustavo. En todos los casos, los viajes en ruta se realizan por la noche y durante el día, se hacen las compras con los polos elegidos.

Se realizan tres tipos de viajes y todos incluyen los mismos servicios:

Colectivo tipo coche cama .

Servicio a bordo.

Puertos USB para cargadores.

Coordinador permanente.

Los precios incluyen la ida y la vuelta.

Desde hace 16 años, La Salada funciona en Buenos Aires y ocupa 20 hectáreas.

En cuanto a los precios, cuentan con una pequeña variación según el destino que se escoja:

Salidas solo a Flores . Parten los martes, jueves y domingos por 48.000 pesos.

Salidas solo a La Salada . Se parte los viernes por 48.000 pesos.

Salidas a Flores y La Salada. Se hace los martes y domingos por 49.000 pesos.

El barrio Las Flores de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los polos más elegidos para hacer compras mayoristas. Foto: web

ALGUNAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA IR FLORES Y A LA SALADA

Tanto Flores como La Salada representan dos grandes conglomerados de comercios, por lo que casi siempre se encuentran abarrotados de personas. Por eso, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones al momento de visitarlos:

Llevar efectivo . En ningún local aceptan tarjetas de crédito o débito y son pocos los que reciben transferencia con algún tipo de recargo.

Vestir ropa cómoda y llevar valijas o bolsos de gran tamaño vacíos.

Recomiendan comprar en grupo para aprovechar los mínimos de compra. En muchos locales, solicitan un mínimo de 10 prendas surtidas, mientras que en otros es solo dos.

Recomendaciones para ir a comprar a Buenos Aires. Foto: web

De manera previa, hacer una lista de los artículos que se va a comprar.

Armar un mapa de los locales que se desea visitar. Puede ser en papel o en Google Maps.

Pedir tarjetas de contacto de los locales. Durante el recorrido, puede suceder que haya tiendas con artículos que no estén en el listado de compras y tener el contacto del local, puede servir para otra visita o para hacer la compra de forma online.

Tanto Flores como La Salada cuentan con cientos de comercios de indumentaria, calzado, accesorios y marroquinería. Para quienes desean emprender en alguno de estos rubros, y quieran decidir un destino más conveniente, una opción viable es chequear precios en las páginas web de los locales. En el caso de Flores, existe una web llamada Avellaneda a un Toque para comparar precios.