Wayne Rooney calificó como “polémica” la Premier League que ganó el Manchester City en 2012. En la última fecha, los Citizens dieron vuelta el partido y ganaron 3 a 2 para consagrarse.

El ex delantero del Manchester United salió a cuestionar el encuentro que terminó por coronar al City. Los Red Devils llegaban junto al ex equipo del Kun Agüero como los únicos con chances de campeonar. Tras ir 2 a 1 abajo, los dirigidos por aquel entonces por Roberto Mancini, dieron vuelta el cotejo en tiempo de descuento. El tercer gol fue histórico y lo convirtió el ex jugador de la Selección Argentina.

Wayne Rooeny es ídolo del Manchester United y actual DT del Derby County. Foto: @pagoto_luis

Rooney, en una entrevista para el diario británico The Sun, declaró: “El City consigue el segundo gol y el Queen Parks Rangers le devuelve la pelota y eso nunca ha sido cuestionado, lo encuentro extraño”. También criticó al arquero del QPR, Paddy Kenny, al decir: “Creo que podría haberlo hecho mejor en un par de goles”. Dejando en claro que, por lo menos para él. hubo algo raro en el final de ese partido histórico. Los dos goles en tiempo de descuentos le hacen sospechar de la profesionalidad del los jugadores del equipo visitante en ese entonces.

El actual director técnico del Derby County, agregó que un jugador del Queen Parks Rangers, se fue festejar el título con los del Manchester City. “Djibril Cissé celebra después del partido con los jugadores del City, pero sí, escucha, es un momento histórico en la Premier League, así que estoy seguro de que, si no estás involucrado como jugador del Manchester United, ese es probablemente uno de los mejores momentos en el liga”.