La cuenta oficial de la Premier League anunció que Sergio “Kun” Agüero es uno de los ocho seleccionados para ser parte del Salón de la Fama en el 2022.

La huella que dejó el delantero en el Manchester City durante más de una década, permitió que el club se transforme en uno de los más prestigiosos dentro del torneo inglés.

Sus destrezas dentro de la cancha lo llevan a posicionarse dentro del Hall of Fame del certamen junto a su ex compañero Vincent Kompany y los ex futbolistas Didier Drogba del Chelsea, Paul Scholes del Manchester United, Peter Schmeichel del Manchester United, Aston Villa y Manchester City, Ian Wright del Crystal Palace, Arsenal y West Ham, Wayne Rooney del Manchester United y Everton y Patrick Vieira del Arsenal y Manchester City.

“Desde que tenía nueve o diez años quería jugar en la Premier League. Creo que es la mejor liga del mundo, la que tiene un fútbol más bonito y el ambiente en los estadios siempre es increíble. Formar parte del Salón de la Fama me hace muy feliz por mí y por mi familia. Mi hijo podrá decir que es algo que su padre logró. Amé jugar por el Manchester City y los recuerdos de ganar cinco veces la liga y de marcar el gol más importante de mi carrera. Sigo echando de menos a mis compañeros y a los seguidores”, dijo emocionado el Kun en sus redes sociales.

Cuál es el criterio para ser parte del Salón de la Fama

Uno de los principales requisitos a tener es que los jugadores deben estar retirados del futbol. Además, deben haber jugado como mínimo 250 partidos en la Premier League.

A su vez, se pide que hayan tenido no menos de 200 encuentros en un mismo club de la liga, haber formado parte del Equipo de la Década o del 20° Aniversario de la Premier, ganar una Bota de Oro o un Guante de Oro del torneo, haber sido votado como MVP de una temporada, conquistar tres títulos, marcar 100 goles en el campeonato o registrar 100 vallas invictas.