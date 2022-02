Lionel Messi ya dejó atrás su paso por Barcelona y ahora está enfocado en el Paris Saint Germain. Sin embargo, explotó una bomba que apunta directamente contra uno de los compañeros de Leo en el vestuario: Gerard Piqué habría pedido la salida del Diez por el fair play financiero.

Desde España aseguran que hubo “una traición” por parte del central del conjunto catalán ya que habría sido él quien habló con Joan Laporta para que se arreglen las cuentas del club y que derivó en la no renovación del argentino.

Gerard Piqué es el apuntado por la prensa española como el que habló con Laporta para arreglar la salida de Lionel Messi del Barcelona.

El medio en cuestión es el diario El País quien salió a apuntar directamente contra el defensor. Según informó el portal, Piqué “habló con (Joan) Laporta para decirle que la solución para el Barcelona era no renovar al 10: ‘Sin Leo, se arregla el tema del juego limpio financiero’”.

Además, el diario en cuestión agregó que está versión llegó a los oídos del propio Leo Messi quien nunca explicó los motivos de su salida, ni siquiera a su amigo y excompañero, Sergio “Kun” Agüero. “Le pregunté varias veces por qué se fue. Nunca me dijo nada. Creo que lo hizo para protegerme porque yo me quedaba”, remarcó el exdelantero.

Qué dijo Lionel Messi cuando fue su salida de Barcelona

La pregunta se ha repetido en varias oportunidades, por qué se fue de Barcelona o qué pasó que de un día para el otro se fue del club, sin embargo, el propio Leo Messi elige el silencio y evita responder o da respuestas sin dar un responsable.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se expresó sobre la salida de Leo: "Tuve la esperanza de que Messi jugara gratis" Foto: Alejandro Garcia

“Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema. Me dolieron (las palabras de Laporta) porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias ni hacerse cargo. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me merezco”, señaló en una entrevista con Diario Sport en noviembre del año pasado.

Claro, el presidente del conjunto culé intentó responsabilizar al propio Leo por su salida ya que señaló que si jugaba gratis se podría haber quedado en el equipo de Barcelona.