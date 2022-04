Luego de que Gerard Piqué fuera acusado de hacer negocios ilegales, Ibai Llanos salió a aclarar su postura. Resulta que el defensor del Barcelona está señalado como responsable de llevar la Supercopa de España a disputarse en Arabia Saudita.

El diario El Confidencial de España, filtró los audios entre Piqué y Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). En ellos hablaban del trato con el país de Medio Oriente. Se los acusa a la Federación y al grupo Kosmos, del jugador del Barcelona, de negociar ilegalmente. También de que la Federación se lleve 40 millones de euros por cada edición. Mientras que Kosmos obtiene una comisión de 4 millones de euros por cada torneo realizado.

Gerard Piqué en el ojo de la tormenta. Foto: @betosanchezm

En este caso quedó en el medio el streamer Ibai Llanos. Ya que además de tener una buena relación con el jugador, es socio del grupo empresario Kosmos. Es por eso que muchos periodistas lo acusaron a él de ser cómplice.

Ibai en una de sus transmisiones en su canal de Twitch se refirió al tema, “Yo no estoy implicado y no tengo nada que ver, pero estás en ese círculo y te mencionan. Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca, en mi puta vida, independientemente del dinero que me paguen”.

Ibai Llanos salió a aclarar su postura. Foto: @infobaeperu

Además agregó, “Me da igual que me creas o no me creas, nunca en mi puta vida me he movido por dinero, jamás, y mira que he hecho dinero, como un cerdo...No tengo nada que demostrar ni soy mejor que nadie”. Dejando en claro que no tiene nada que ver con el negocio que involucra a Piqué.