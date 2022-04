“Se paga ocho al Real Madrid, ocho al Barcelona, a los otros se les paga uno o dos y vosotros os quedáis seis kilos”, señala en un audio Gerard Piqué a Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para referirse a la negociación que tuvieron por definir los ingresos para que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita.

Mediante conversaciones, documentos y audios, el diario español El Confidencial reveló que el central del Barcelona y el máximo dirigente de la RFEF se aliaron para presionar a las autoridades saudíes para que abonaran a Kosmos -la empresa del jugador- hasta 24 millones de euros por mover el torneo a ese país.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudita. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”, le escribió Rubiales a Piqué el 15 de septiembre de 2019.

Gracias al acuerdo, el ente dirigido por Rubiales garantizó una operación de 240 millones de euros por seis años, lo que significó un cobro anual de 40 millones por torneo, más la comisión de cuatro millones por año -24 millones en total- que aseguró la empresa de Piqué.

La primera edición de la Supercopa jugada en King Abdullah Sports City -en la ciudad de Yeda- fue conquistada por el Real Madrid en la tanda de penales frente el Atlético de Madrid y había sido criticada por varios organismos de Derechos Humanos, incluidos Amnistía Internacional, el Gobierno español y la UEFA, en protesta por la represión de los derechos de las mujeres y los ataques contra la comunidad LGBTQ registrados en ese país.

Según reveló el diario español, la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a la compañía saudí Sela a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales, al que cataloga como comisión de éxito y que tenía la condición que -de no abonarse- tendría consecuencias para que la Supercopa continuara jugándose en el país asiático.

Desde la RFEF explicaron que las comisiones a la empresa de Piqué no se realizaron desde el ente federativo, sino que ese dinero lo abonó el país árabe; aunque cuando anunciaron la nueva sede del torneo en 2019, Rubiales había expresado a Cadena SER que Kosmos solo había intermediado en la negociación, aunque sin llevarse retribución alguna.

El último 14 de abril, la RFEF denunció haber sido víctima de un ataque informático en el que se sustrajo documentación, conversaciones y audios privados del presidente y el secretario de la entidad. La institución no desestima que los documentos publicados por El Confidencial podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.