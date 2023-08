La confesión de Davo Xeneize por un cruce con Ibai y su participación en la Kings League: “Siento que se ve muy distinto”

La Kings League, el torneo de fútbol que realiza el streamer español, Ibai Llanos, reúne a mucho público y las máximas estrellas del mundo de los creadores de contenido. Asimismo, varios cracks de la pelota también participan de el.

La idea de Ibai es seguir sumando a personajes a la Kings League, pero la controversia habitualmente aparece dentro del evento y en las últimas horas quedó dentro del foco de la polémica por la discusión entre el creador de contenido argentino, Davoo y el streamer español.

Ibai Llanos en uno de sus eventos. Foto: web

La discusión entre Davo e Ibai

El streamer, Ibai Llanos, busca siempre hacer crecer su evento de fútbol, Kings League, para ello busca sumar gente del ámbito que sepa del mundo de la redonda. En ese contexto, los rumores por la incorporación de Davoo Xeneize empezó a escalar cada día más.

Lo cierto es que el reconocido hincha de Boca afirmó que recibió la invitación de Ibai para participar del torneo, pero él no la aceptó. En las últimas horas, se viralizó un clip del streamer español, donde tuvo unas duras declaraciones contra Davoo, en las que aseguró que si le ponía “la pasta” participaría del torneo que organiza junto a Gerard Piqué.

Durante una trasmisión, el argentino, se encargó de aclarar las razones por las que no quiere adentrarse en ese mundo. “Se ve muy distinto entre los españoles y los argentinos”, dijo.

“Respeto mucho a Ibai, a la Kings League, personalmente no la consumo, no me atrapa, no me interesa participar, no por plata, sino por tema de ánimo, de tiempo”, justificó Davoo. Asimismo, detalló su crecimiento en el mundo de Twitch y sentenció: “No soy tan ambicioso en querer más, estoy bien así, no necesito hacer más plata, a veces hay que ser conformista en la vida”.