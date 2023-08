¿El Kun Agüero se fue de la Kings League? Crecen los rumores entre los fanáticos y hablan de una pelea con Ibai

Luego de las finales disputadas en el estadio del Atlético Madrid, la Kings League le puso un punto final a su segunda temporada. Como todos los lunes post partido, en el último stream hubo polémicas y la más grave y real fue protagonizada por el Kun Agüero, que amenazó con irse y sacar a su equipo del torneo por un problema con el streamer Ibai Llanos.

Los equipos de Ibai fueron eliminados en las semifinales de la Kings y la Queens League, y esto no le gustó nada al streamer que enojado expresó: “Hay gente que me tiene mucha rabia y mucho asco. Bueno, lo entiendo, es el papel que tengo. Quizás lo cambie de cara al siguiente split porque también mentalmente estoy un poco cansado y agotado de estar siempre ahí en el foco y de ir a tantas cosas, así que ya veré lo que hago”.

Luego de soltar estas polémicas palabras, Ibai no se presentó al programa de despedida del día siguiente y el Kun se pasó todo el After Kings preguntando dónde andaba Ibai. Con lo que no contaba es con que el propio Ibai estuviera viendo el stream y se enojara con sus palabras.

Tras escuchar al Kun, Ibai mandó un WhatsApp al grupo que comparten todos los presidentes de la liga. Nadie se atrevió a leerlo en voz alta, pero a los presentes les cambió la cara y Agüero se molestó: “No lo voy a decir, pero se nota que está enojado. Ha revelado algo innecesario, algo que no debería haber puesto. Están todos los presidentes ahí y es una información de algo que estoy tratando de hacer con la Kings League y que se enteren todos los presidentes y todo el mundo... Que aún así yo creo que muchos presidentes también desean que se haga eso”.

Más tarde, el exjugador de Independiente hasta deslizó la posibilidad de que no siga en el tercer split de la Kings League: “Si Kunisports porque Ibai quiere tiene que dar un paso al costado y no seguir más en la Kings League, por mí no tengo problema. No hay ningún problema si no quieren que esté. Obviamente, sabemos que la Kings League la maneja Cosmos con Piqué y todos, pero Ibai también estuvo metido. No vivo de esto tampoco, no es que me esté haciendo rico. Lo hago para divertirme y a veces se gana y a veces se pierde, pero hay cosas que hay que bancarse”.

A todo esto, Ibai subió a su TikTok un recorte de un stream de un evento de se equipo de esports, KOI, donde expresaba que iba a sacar al Kun Agüero de la Kings League y que si se enojaba se pelearían en la plaza central de Madrid ¿Será este en adiós para el Kuni?

Que es la Kings League

La Kings League es uno de los mejores eventos de la historia de Twitch. Organizada por Gerard Piqué, la liga de fútbol 7 versus 7 cuenta con la participación de streamers, ex futbolistas y otras figuras importantísimas.

La competencia consta de 12 equipos formados por 10 jugadores cada uno, ya que los partidos son de 7 contra 7. Cada conjunto está presidido por un famoso streamer o ex futbolista, que toma todas las decisiones respecto a su club.

A partir de esta segunda temporada que culminó el pasado fin de semana, se incluyó al formato la Queens League, la edición femenina del torneo, con los mismos equipos pero comandados por mujeres. El Kunisports de Agüero es presidido por la periodista Morena Beltran.