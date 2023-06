Ibai llanos le puso un freno a Coscu: el explosivo enfrentamiento previo a la Velada del Año III

Uno de los eventos más importantes de Twitch, conocido como “La velada del año”, está a punto de realizar su tercera edición a principios del mes de julio en el Cívitas Metropolitano, el estadio del Atlético Madrid. Sin embargo, el organizador, el popular streamer español, Ibai Llanos, se encuentra preocupado debido ciertos problemas que han surgido.

Se esperaba con gran expectación el enfrentamiento entre Martín Pérez Disalvo, conocido como “Coscu” y el histórico youtuber “Hola soy Germán”, así como el combate del streamer chileno Shelao y Viruzz, ganador de la velada en 2022. Sin embargo, se generaron ciertas complicaciones para que este último se lleve a cabo.

¿Qué ocurrió con el combate de Shelao Vs. Viruzz?

El exganador de “La velada del año II”, Viruzz, confirmó que no podrá participar de la pelea frente al chileno, debido a una lesión ocular. Esta noticia causó revuelo tanto en las redes sociales como en la propia comunidad que esperaba con entusiasmo este encuentro.

Afortunadamente, apareció Misho Amoli, un creador de contenido ligado a la moda y al baloncesto de nacionalidad búlgara, quien salvará a Shealo de perderse el evento y se enfrentaran el próximo 1º de julio.

El influencer búlgaro tendrá tan solo 30 días para prepararse para uno de los combates más importantes de “La Velada del Año 3″, donde los pesos de ambos competidores estarán rondando entre los 95 y los 100 kilos.

Coscu disparó hacia Viruzz e Ibai le puso un freno

Causando más tensión en el ambiente, Coscu aprovechó la situación y le dejó un mensaje picante a Viruzz. Asimismo, los comentarios del streamer generaron una reacción negativa tanto en Ibai, como en gran parte de la comunidad española.

“A Viruzz lo banco desde que se acercó después de pelear con Momo el año pasado, pero yo avisé muchas veces que nadie se iba a animar a pelear con Shelao”, afirmó el argentino en su canal de Twitch.

Más tarde, agregó: “En el show hay hechos, Shelao está listo para pelear y Viruzz no. A mí el médico también me dijo que no podía pelear. Shelao tiene 3 costillas quebradas, y va a pelear igual”.

Ante la situación, el líder de la Velada tomo rápidamente la palabra y se colocó en contra de su amigo Coscu: “Si así son en Argentina, yo no lo entiendo. Me parece una conducta bastante antideportiva reírse de una persona el día que está anunciando su lesión”.