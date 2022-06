Sergio “Kun” Agüero se mudó a su nueva mansión en Miami. Desde allí, subió un video donde se lo ve ve fumando y esto generó el revuelo de las redes sociales debido a su problema cardíaco.

El ex jugador del Manchester City se retiró del fútbol hace un poco más de un año. No fue por decisión propia, ni por edad, sino por un problema de salud. Sufrió una una arritmia cardíaca en un partido jugando con el Barcelona por la Liga de España. Es por esto que llamó la atención de todos lo que se vio. Pasando unos días en su nuevo hogar, el ex delantero se filmó mientras disfrutaba del patio de su casa. Lo extraño fue que apareció fumando en un narguille, que es una pipa de agua donde se puede fumar tabaco.

El Kun Agüero generó sorpresa al mostrarse fumando. Foto: @Lalinho_Cano24

Debido a su situación clínica, causó sorpresa entre sus seguidores verlo así. Es que este artefacto no hace menos dañino el hecho de fumar tabaco. Simplemente porque el agua allí no filtra los ingredientes tóxicos del humo del tabaco. Incluso, los expertos aseguran que los que usan este artefacto, inhalan más humo que los que utilizan cigarrillos comunes. Esto le podría llegar a causar algún problema al Kun, que por ahora disfruta los días en Estados Unidos aprovechando el buen clima de Miami.

El video del Kun Agüero fumando