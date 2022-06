Sergio “Kun” Agüero decidió mudarse a Miami luego de su retiro obligado del fútbol en diciembre del año pasado.

Junto a su pareja, la diseñadora Sofía Calzetti, compró una mansión de 15 millones de dólares en Hollywood Beach.

Sergio "Kun" Agüero Foto: Captura de pantalla

El estreno del nuevo hogar fue el fin de semana pasado con motivo del festejo de su cumpleaños número 34.

Ambos estaban en busca del máximo lujo y lo consiguieron en la propiedad ubicada frente al mar, en South Southlake Drive.

Cómo es la mansión por dentro

La propiedad tiene nueve habitaciones, 13 baños, un gimnasio, un cine privado, un sauna, un amplio garaje, una pileta con vista al mar y como si fuera poco, cuenta con una bajada exclusiva a la playa.

La mansión fue construida en 2005 y reformado en 2020, y cuenta también con dos bodegas, una sala de teatro, cancha de tenis y gimnasio.

La mansión del Kun Agüero Foto: Instagram

Así se ve la entrada de la propiedad Foto: Instagram

El Kun no quiere vivir en Argentina

El ex futbolista es también un reconocido streamer en Twitch. En uno de sus videos, confesó: “No voy a vivir en la Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo”.

“Hoy la gente en la Argentina, hay que ser sinceros, se está yendo a vivir a barrios cerrados... Claramente me fui”, agregó.

Así se ve por dentro Foto: Instagram

“Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste cómo son los pendejos. ‘A mí me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo, la que sufre es la familia que está con los huevos en la garganta”, explicó el “Kun” argumentando por qué no regresaría a su país.

Costó 15 millones de dólares Foto: Instagram