A horas de uno de los partidos más importantes del semestre, la polémica en el Mundo Boca se agigantó después de que Juan Román Riquelme bajara a los jugadores del Xeneize para tener una charla en el vestuario de La Bombonera.

// Mira también: Boca: Riquelme hizo bajar a los jugadores del micro para una charla grupal

En ese marco, los programas de televisión se hicieron eco de la imagen donde se lo ve al vicepresidente de Boca bajar del micro a los jugadores para llevarlos al vestuario. Uno de los dichos más polémicos lo lanzó Óscar Ruggeri.

Óscar Ruggeri apuntó contra Juan Román Riquelme: "Se cree el dueño del club"

El cabezón disparó contra el ídolo de Boca: “Se cree el dueño del club. Como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso”. A lo que el vicepresidente no perdió la oportunidad de contestarle.

“Yo miro poca tele, pero a mí me cuentan todo. Y me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo y dice que lo defraudé, me pondría mal porque sé que él me quiere y que yo lo quiero. Lo mismo si pasa con un familiar. Pero si lo dice una una persona con la que no tengo relación, no me genera nada. No puedo defraudar a alguien con el que no tengo relación. No es tan difícil esto. Yo vivo de una manera, trato de ser simple cuando contesto, soy simple en mi vida... Cuando salen a decirte estas cosas, no me causa nada, lo que dice ese muchacho, para mí no cuenta...”, lanzó Riquelme.

Sobre la polémica por bajar a los jugadores

En relación a lo que generó la imagen de ver al vicepresidente de Boca bajar a los futbolistas del micro, Riquelme aseguró que “no es ningún lío lo que pasó”. Además, reiteró que felicitó a los jugadores.

“Para mí no es ningún lío lo que pasó. Yo al hotel no voy, no tengo por qué ir. Yo no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Todo el tiempo buscan... Fui a felicitar a los jugadores y se armó una novela bárbara. Pero tenemos claro quiénes son, cuáles son los programas. Son siempre los mismos. Esto es divertido, porque el hincha de Boca ya lo entendió. Desde el día que ganamos las elecciones, sabemos cómo es”, aseguró.

// Mira también: Carlos Tevez rompió el silencio: “No extraño jugar al fútbol, estoy bien con mi familia”

Y aclaró: “Yo no tengo por qué sentirme mal porque fui a felicitar a los jugadores. Pasa que estamos mal acostumbrados en este país. Yo nunca voy a vivir como dirigente porque siempre voy a ser futbolista. Pero acá creemos que cuando entra un dirigente al vestuario es para retar o echar al técnico. Y yo estaba feliz por el segundo tiempo que habían jugado con Gimnasia”.

Riquelme: "Nosotros somos el Real Madrid en la Champions League, tenemos la obligación de jugarla todos los años" / Gentileza.

El partido contra Argentinos Juniors

“Nosotros somos el Real Madrid en la Champions League, tenemos la obligación de jugarla todos los años, nosotros también, y vamos a dar todo lo que tenemos por jugar la Copa Libertadores. Por eso se los fui a agradecer a los jugadores, hoy gracias a los muchachos, tenemos estas chances, ojalá que podamos clasificar a la Copa Libertadores por la tabla general, después la Copa Argentina, es un campeonato, es un título y siempre queremos llegar a la final”, consideró el vice de Boca.

// Mira también: El presidente de Argentinos Juniors apuntó contra Riquelme por el duelo ante Boca por Copa Argentina

La política del Club

En ese sentido, el ídolo del Xeneize aseguró que “vamos a estar un montón de años” ya que “los otros ya estuvieron mucho tiempo”. “Estuvieron como 20 años, ya lo han usado para lo que lo querían usar, ahora nosotros lo único que queremos es cuidar el club, estamos volviendo a ser un club de futbol”, remarcó.

// Mira también: El emotivo recuerdo de Carlos Tevez sobre el homenaje que le hizo a Diego Maradona con su camiseta de Boca

Y sobre si se presentará en dos años, señaló: “Ah sí, estamos contentos, el grupo que tenemos acá del Consejo está contento, de seis categorías, tres están en la final, la Reserva está primera, han debutado un montón de chicos en el primer equipo. El hincha de Boca cuando se ponga a pensar se va a dar cuenta que le estamos cuidando mucho su club. Hoy tenemos suerte de estar peleando por entrar a la Copa Libertadores, y si clasificamos por la general vamos a decir que el año fue más que bueno, y los dos años vienen siendo fabulosos. Porque todo esto que estoy diciendo, demuestra que somos el equipo que más compite en el futbol argentino, entonces si a nosotros nos machacan con ellos, que queda para los demás”.