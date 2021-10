Carlos Tevez tuvo desde siempre un amor inmenso por Diego Maradona. En el día de su cumpleaños, el “Apache” recordó la noche que lo homenajeó usando su histórica camiseta de Boca.

//Mirá también: Cumpleaños de Diego Maradona: los homenajes que Boca le hará en la Bombonera

El ex capitán del “Xeneize” habló con Martín Arévalo por un directo de Instagram y tocaron muchos momentos que vivió con el eterno 10.

El 2 de diciembre de 2020 -una semana después de la muerte de Maradona-, Boca visitó al Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores y para Tevez fue un partido más que especial: usó la camiseta de Boca de 1981 que Diego le había regalado.

“Yo tenía la camiseta de él muy bien guardada, porque me la había dado él. Y me di cuenta de que era la que tenía que usar, estaba entre esa del 81 y la Olan, que a mí me encanta. La puse en el locker y mis compañeros la miraban, la tocaban. Yo no decía nada, estaba metido en el partido. Después se enteran todos lo que es esa camiseta. Sabía iba a hacer un gol y se dio, es la energía”, contó sobre su homenaje.

//Mirá también: Cumpleaños de Maradona: Dalma y Gianinna le enviaron sus mensajes al Diez

Ni bien decidió utilizar esa histórica prenda, algo cambió en su propia sensación. “Me pasó algo loco cuando usé la camiseta del 81. Me la puse y tuve esa sensación de que esa camiseta tenía algo especial. Se me infló el pecho, guau. Era otra cosa. Eso transmitía, nunca en toda mi carrera sentí la energía de ese día”, sumó Tevez.

El mensaje de Carlos Tevez para Diego Maradona en su cumpleaños

Carlitos dejó un breve pero sentido posteo en su cuenta de Instagram dedicado a la memoria de Diego Maradona en lo que sería su cumpleaños 61.

El mensaje de Carlos Tevez para Diego Maradona en su cumpleaños.

“FELIZ CUMPLE D10S!! Te llevo siempre en mi corazón y te extraño cada día más!”, escribió Tevez, que acompañó la foto con un hastag especial: Día del Fútbol.