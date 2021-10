Este sábado 30 de octubre será el primer cumpleaños de Diego Armando Maradona sin su presencia física, a también casi un año de su muerte, el astro futbolístico estaría cumpliendo 61 años.

En ese marco, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona no dejaron pasar la oportunidad para enviar unos emotivos mensajes en las redes sociales para recordar al Diez en un nuevo aniversario de su nacimiento. Apenas pasadas las 0 horas de este sábado, ambas escribieron un mensaje muy especial para Diego Maradona.

El mensaje que escribió Dalma Maradona para Diego (Instagram/@dalmaradona)

“En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras que vos ibas a estar siempre! Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido!”, escribió Dalma en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Estás conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero! Es mentira que el tiempo cura todo, para mí es cada vez más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!”.

El saludo de Gianinna Maradona (Instagram/@giamaradona)

Por otro lado, Gianinna escribió un corto, pero contundente mensaje. “La vida por abrazarte así de nuevo!”, redactó la hija menor de Diego con una foto en la que se ve al Diez con el mechón de pelo teñido de amarillo, con sus dos hijas y Claudia Villafañe.