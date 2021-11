Carlos Tevez habló por primera vez desde que anunció que se iba de Boca y se refirió a su futuro como futbolista profesional: “No extraño, la estoy pasando bien, estoy con mi familia. No extraño, fue hace poco que dejé”.

// Mira también: Boca: Riquelme hizo bajar a los jugadores del micro para una charla grupal

El ídolo Xeneize remarcó que está “buscando ese fuego que me motive para jugar seis meses más o un año” y aseguró: “Hoy no lo encuentro”. “Quiero buscar un equilibrio de jugar al fútbol, pero ser feliz, sin esa presión”, señaló.

Carlitos Tevez: "No extraño, la estoy pasando bien, estoy con mi familia" / Gentileza.

“Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré. Pero creo que como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro”, remarcó Tevez en diálogo con ESPN F12.

// Mira también: El emotivo recuerdo de Carlos Tevez sobre el homenaje que le hizo a Diego Maradona con su camiseta de Boca

La carga emocional en sus últimos meses en Boca

“Lo que me pasó en el tramo final de Boca es que venía cargando con un montón de cosas personales y la verdad es que la fui llevando como un campeón, porque no es fácil tener a tu viejo internado un año, sabiendo que no tenía chance. En los entretiempos por ahí me quebraba o lloraba, y salía al segundo tiempo como si nada. Y eso lo viví solamente yo, mis compañeros y mi familia. Lo que me daba fuerzas era la gente de Boca y mi familia, y que yo me tenía que poner la 10 y la cinta y salir a jugar. Yo también pensaba que era lo que hacía feliz a mi viejo”, confesó el Apache.

"Por cómo estaba futbolísticamente, no me hubiese retirado", señaló Carlos Tevez.

Por otro lado, se refirió a que su decisión no fue por motivos deportivos o físicos: “Por cómo estaba futbolísticamente, no me hubiese retirado. Sigo estando bien, no tengo lesiones de rodillas, tobillos, nada... Siempre jugué los partidos y casi siempre estaba disponible para el técnico de turno. Pero psicológicamente y el fuego, y lo que veía yo a futuro era algo que tenía que estar más del 100%. Hoy anímicamente estoy muy bien, en duelo todavía porque no es algo que del día a la mañana deja de estar. El dolor es cada vez más grande cuando perdes a alguien tan amado como mi viejo”.

// Mira también: Sebastián Villa pidió disculpas a Boca: “Estoy para ponerle el pecho a la situación”

La relación con el Consejo de Fútbol

Uno de los puntos más esperados de la entrevista era la mención de Tevez a la relación que tuvo con los actuales dirigentes de Boca, principalmente con Juan Román Riquelme. En ese sentido, aclaró: “Es muy buena. La que se ve todos los días”.

El emotivo abrazo entre Juan Román Riquelme y Carlitos Tévez el día que anunció que dejaba Boca.

Además, habló sobre las críticas de uno de los integrantes del Consejo de Fútbol: “Lo de Bermúdez fue en su momento por la renovación. Es difícil que te tiren desde adentro cuando estás en el mismo barco. Vos hacés lo mejor para el club. Pero quedó ahí y seguí enfocado en lo que tenía que hacer”