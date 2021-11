Boca y Argentinos Junrios se juegan una verdadera final este miércoles cuando se enfrenten por las semifinales de la Copa Argentina. Para el Bicho significará estar a un paso, no solo de la clasificación a la Copa Libertadores sino también de una nueva coronación.

// Mira también: Boca: Riquelme hizo bajar a los jugadores del micro para una charla grupal

En ese marco, la previa del partido tuvo un hecho que enojó a la dirigencia del Xeneize después de que Argentinos reprograme para el viernes el partido con Lanús, cuando hace algunas semanas atrás, no se pudo pasar 24 horas el partido entre Boca y San Lorenzo.

Boca perdió con el Lobo y Riquelme hizo que todos los jugadores, que ya estaban arriba del micro para irse del estadio, descendieran para hablar.

De hecho, Juan Román Riquelme apuntó contra Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y de la Liga Profesional, por adelantar el encuentro y tener 24 horas más de descanso.

“Cuando pedimos jugar con San Lorenzo un día después nos dijeron que la fecha no se movía. Es clarísimo, no se mueven las fechas. El presidente de Argentinos logró que se lo adelantaran un día. Hace mucho calor... Pero tenemos confianza en el equipo que tenemos. Esperemos repetir lo que hicimos en el segundo tiempo, para mí fue muy bueno”, remarcó el vicepresidente Xeneize.

// Mira también: Cumpleaños de Maradona: el emotivo homenaje para Diego de Argentinos Juniors

La respuesta de Malaspina

“Es una estrategia de victimización, no entiendo lo que reclaman desde Boca. La fecha de la Liga Profesional se programó el 15 de octubre y Argentinos siempre estuvo programado para jugar el viernes. Pedimos ese día porque ya sabíamos que el sábado hacíamos el homenaje en el estadio y para ese entonces no teníamos confirmada la fecha del partido de Copa Argentina”, remarcó dirigente de Argentinos en diálogo con Pasión Paternal.

Argentinos Juniors y un emotivo homenaje a Diego Maradona por su cumpleaños. (Foto: Captura)

Y para cerrar, disparó: “Lo que diga Riquelme me tiene sin cuidado, acá no hubo cambio de fecha. No sé qué buscan, pero lo van a definir los jugadores en la cancha, lo que digamos no va a cambiar nada”.