La increíble historia de por qué el Kun Agüero no tiene el mismo apellido que sus hermanos

Una pregunta que siempre quedó en la incógnita de los hinchas fue el por qué Sergio Kun Agüero no tiene el mismo apellido que el resto de sus hermanos. El ex delantero de la Selección Argentina contó desde Doha, en medio del Mundial de Qatar 2022, la increíble historia que lo dejó como el único que no es Del Castillo dentro de su familia.

El Kun comenzó en Independiente desde su adolescencia a ser uno de las figuras del mundo del fútbol con apenas 16 o 17 años, con aquel recordado gol a Racing en la antigua cancha del Rojo con esa gambeta inolvidable o incluso el histórico gol ante el Queens Parks Rangers que dejó para la posteridad el relato de “Agüeroooooo” que se replica siempre en los fans del Manchester City.

Sergio Kun Agüero viajó a Qatar / Instagram

Sin embargo, la duda que siempre existió fue el porqué no se apellida Del Castillo como es el nombre de su padre y que también tienen sus hermanos, siendo una familia numerosa. Cientos de teorías se habían explayado en las redes sociales con vínculos de su familia y sus orígenes en la provincia de Tucumán.

Pero ahora, en medio de su cobertura mundialista como streamer, el Kun se animó a contar la verdadera historia y dejó a cientos de usuarios impactados por el detalle de que es el único de sus hermanos con ese apellido.

Por qué el Kun Agüero no tiene el mismo apellido que sus hermanos

En medio de su stream que viene realizando desde Doha, el Kun se puso a observar una foto de un jugador de Marruecos después de la histórica victoria y clasificación a octavos de final, que se apellida Aguerd, pero con las letras de la camiseta parecía que tenía el mismo apellido que el goleador.

En ese momento, les preguntó a sus seguidores sí conocían la historia de por qué se apellida Agüero y allí contó la verdad: “Mis viejos son de Tucumán y me tuvieron de muy chicos, mi vieja tendría 17 y mi papá 19. Antes, para sacar la partida de nacimiento, tu papá tenía que ser mayor de edad, mayor de 21. Ellos están juntos desde los 14 años, imagínense”.

Leonel del Castillo, papá del Kun, y Sergio Agüero, que no tiene su mismo apellido.

En total, en la familia del Kun son siete hermanos que compartieron y crecieron juntos en el sur del Gran Buenos Aires, cerca de Avellaneda, donde Agüero terminó de probarse en Independiente para ser una de las últimas grandes estrellas en haber salido de nuestro fútbol.

“Parece que no había televisión en esa época, parece que estaban entretenidos y ahí nacimos”, agregó el ex Barcelona con su carisma sobre el nacimiento de sus hermanos que todos estuvieron antes de su madre cumpla los 27 años.

“Mi viejo era menor y cuando había que hacer la partida de nacimiento, no tenía nadie en Buenos Aires que los pudiera ayudar con los papeles. Entonces, en el hospital les dijeron que iba a llevar el apellido de la madre porque él era menor de edad y no podía tener el apellido de mi viejo”, confesó el Kun.

Si bien después hubo un intento para que pueda tener el apellido Del Castillo que es de su papá Leonel y se quedaba con el de Adriana Agüero, siendo el único de la familia que tiene ese nombre familiar.

La confesión del Kun Agüero sobre su apellido