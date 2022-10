El detalle que reveló el Kun Agüero sobre la salida de Lionel Messi de Barcelona

La salida de Lionel Messi del Barcelona es uno de los golpes más duros en la historia del fútbol, no solo por lo que significó para la historia culé el histórico Diez, sino porque se trató de uno de los divorcios futbolísticos más polémicos. Sin embargo, Sergio “Kun” Agüero reveló un impresionante detalle de cómo fue el día a día antes de la triste noticia.

Es que si hay alguien que conoce de cerca a la Pulga, es el Kun. Claro, se trata de su mejor amigo como también su compañero de concentración que se dedicó a vivir algunos de los momentos más duros y más felices del astro rosarino.

Durante la Copa América es cierto que las negociaciones con el Barsa estaba en una suerte de stand by, pero el propio Leo se encargó de contar en reiteradas oportunidades que él creía que iban a renovar el contrato. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace mucho más triste y que todos conocemos.

El que vivió junto a Leo ese día a día fue el Kun que ahora, contó cómo era estar en la habitación con la actual figura del Paris Saint Germain. “Fue una despedida de Leo bastante rara, él estaba... porque yo te digo, estábamos en la Copa América y él tenía la camiseta del Barsa, la teníamos en la habitación”, comenzó.

“Estábamos en la habitación y él, cada tres cuatro días me decía ‘bueno, pa, ya creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barsa. A la tarde lo hacemos’. Pero cuando lo iba a buscar, me decía: ‘Todavía no’”, confesó Agüero.

Lionel Messi y "el Kun" Agüero compartieron una vida en la concentración de la Selección Argentina. Foto: AP

Y continuó: “A los dos días, otra vez. ‘Bueno ahora, sí, la fotito’, sacaba la camiseta, y yo por dentro decía ‘la recon... de la lora, ponete la camiseta, te saco la foto y ya está’. Te digo que la intención de él... el jugador no tiene la culpa, él responde a la decisión que toman los que tienen que arreglar su contrato, como todo jugador”.

“Las verdades las saben la gente que está realmente en las negociaciones. Y el jugador no está en las negociaciones. Yo no me siento cuando me senté a negociar con el Manchester City la renovación de mi contrato. Yo no sé que hablan ahí, qué pasa en ese momento. El jugador tiene que creer en lo que le dicen, y lamentablemente es así con todos. A algunos le va mal, a otros, bien”, cerró.

Lionel Messi termina contrato en junio de 2023 y ¿regresa a Barcelona?

Una bomba estalló hace algunas semanas, Lionel Messi tendría todo arreglado para volver a Barcelona a partir de julio de 2023, una vez que finalice su contrato con el Paris Saint Germain. Si bien el propio jugador dejó trascender que no haría ningún anuncio hasta después del Mundial de Qatar 2022, los rumores son cada vez más fuertes.

El Barcelona recordó a los mejores futbolistas argentinos que pasaron por el club.

La periodista que lanzó la bomba fue Verónica Brunati, quien tiene una relación cercana con el entorno del jugador y anunció que 1 de julio de 2023, Lionel Messi regresaría a su casa.

De confirmarse, sería el retorno del máximo goleador de la institución como así también la posibilidad de que juegue sus últimos años en el club catalán, dejando fuera cualquier posibilidad de ser parte de la MLS o incluso, de volver a la Argentina para darse el gusto de jugar en el Newell’s de sus amores.