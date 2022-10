¿El Kun Agüero es fanático de River? La impresionante confesión a Javier Saviola

Los rumores siempre aparecen en algunas declaraciones de Sergio “Kun” Agüero, donde siempre se ha mostrado coqueteando con River, mientras que mantiene su postura sobre su amor a Independiente, el club que lo vi nacer y lo tiene dentro de sus ídolos modernos. Sin embargo, una confesión a Javier Saviola volvió a ponerlo en tendencia.

El exdelantero de la Selección Argentina, quien decidió retirarse tras sufrir un problema cardíaco, continúa su carrera por stream y ahora reaccionó al duelo entre Manchester City y Copenhague por la UEFA Champions League. Allí reveló una tremenda confesión, que lo involucra al Conejo como al Millonario.

El día que Sergio "Kun" Agüero posó con la camiseta de River Foto: Captura

Si bien es conocido que Kun Agüero tiene un sentido de pertenencia con Independiente, se ha mostrado con fotos suyas de chico con la casaca de River, el club que, según contó, su papá es fanático. Pero ahora, una nueva revelación de su infancia, lo dejaron más expuesto sobre un posible amor con la banda.

“Yo cuando era chiquito, no sé si sabías, le pedía a mi viejo si me podía comprar los botines que usabas vos en River cuando comenzabas, los Fila”, confesó Agüero ante un Javier Saviola, que sonrió y le respondió: “Ja, sí, fueron el primer contrato que hice con botines. La marca estaba en tenis, se quería pasar a fútbol y ahí me agarraron por un año”.

El tremendo elogio que el Kun Agüero le hizo a Neymar Jr

En medio de su reacción por Star+, donde el Kun suele invitar a algunos excompañeros o amigos que le dejaron el fútbol para comentar sobre los partidos que se están jugando. Por ejemplo, por allí pasaron Luis Suárez o Carlos Tevez, quienes son grandes reconocidos del mundo del fútbol.

Sin embargo, está vez, cuando hablaban de Neymar Jr, una de las figuras en el empate entre el PSG y el Benfica por Champions, el Kun le dejó un tremendo al brasileño, con quien se ha enfrentado en varias oportunidades.

“Qué grande que es. Lo odiás, pero las cosas que hace...”, dijo el Kun. “Lo odiás si estás en la cancha, pero si estás afuera los disfrutás como loco”, contestó el Conejito. “Es un crack”, coincidieron.