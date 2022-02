Sergio Agüero explotó contra los dirigentes de Independiente. Luego de unos rumores sobre su vuelta al club, después de su retiro, el ex Barcelona tiró: “No me rompan las p...“.

El Kun volvió a usar la plataforma Twitch para reencontrarse con su público. En esta oportunidad, apuntó contra la dirigencia del Rojo por hacer “campaña” con su nombre.

El máximo goleador de la historia del Manchester City se retiró en diciembre de 2021, luego de tener un accidente en octubre jugando para Barcelona. Según trascendió, Independiente habría tentado a Agüero para sumarse al club.

“Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que dicen, la verdad que han levantado algunos medios carlonchos, que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar en Independiente, no sé que m...”, anticipó.

Agüero salió a desmentir rápidamente el rumor que habría surgido desde las esferas de Hugo Moyano y compañía. “Le pido a la gente que está en el club que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo, no me molesten. Yo no hablé con nadie del club… como siempre. Ahora lo puedo decir y digo las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie”, aclaró.

Por último, volvió a reforzar que nunca lo llamaron para regresar al Rojo desde que se fue al Atlético de Madrid en 2006. “Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pel..., no hagan campaña conmigo por qué yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los hue...”, cerró.