Días atrás Sergio “Kun” Agüero se propuso responder preguntas de los usuarios de Twitter y llegó una que dejó algunas dudas en más de un futbolero. Una foto de joven con la camiseta de River despertó los rumores de la posibilidad de que el delantero haya estado a punto de jugar en el Millonario.

Si bien la imagen generó más de una repregunta, el Kun solo se limitó a decir es una historia muy larga. Sin embargo, este lunes dio una entrevista a TyC Sports donde, ahora sí, se animó a contar el trasfondo de esa imagen.

El día que Sergio "Kun" Agüero posó con la camiseta de River Foto: Captura

Lo cierto es que Independiente fue la casa que vio el debut del Kun quien se confesó hincha del Rojo de Avellaneda, pese a que hay un descontento con la dirigencia por el uso de su nombre para cuestiones políticas.

El Kun Agüero contó el porqué utilizó la camiseta de River de joven Foto: Captura

La revelación del Kun sobre la foto con la camiseta de River

“Esa foto es de un club de Don Torcuato, en una filial de River. En ese momento, yo jugaba ahí porque mi mejor amigo jugaba ahí, entonces los domingos estaba al pedo y me iba a jugar con él. Me ponía la camiseta de River porque el equipo era una filial, pero no era de AFA ni nada. Era un lugar en el que sacaban jugadores del barrio para llevarlos a River”, confesó el exdelantero.

En diálogo con Gastón Edul, periodista de ese canal, uno de los campeones de América con la Selección Argentina confesó que realmente estuvo cerca de jugar en River cuando en Independiente había problemas económicos y de fichajes.

“Fui a River cuando tuve unos quilombos en Independiente con porcentajes de pases. Estuve como tres o cuatro meses que mi viejo no quería que vaya y me fui a probar, pero no me quisieron dar pensión, mi viejo se enojó y dijo que, si no me la daban, me iba. Si me hubiesen dado la pensión, hubiese jugado en River”, destacó.

“Yo quería jugar en Independiente, pero era chico y no sabía lo que estaba pasando internamente en el club. Mi viejo me dijo de ir a River porque necesitaba que vaya al colegio y esté en la pensión. Fuimos, me probé, ya me conocían, pero no sé quién era el director que dijo que no había lugar, Mi viejo dijo que no me iba a llevar desde Quilmes hasta Núñez todos los días porque no podía”, completó el Kun.