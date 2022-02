El Mundial Qatar 2022 se acerca a pasos agigantados y Sergio “Kun” Agüero no piensa perderse la oportunidad de acompañar a la Selección en su camino a la copa del mundo.

Es por eso que el exfutbolista confesó en una entrevista con Radio 10 que habló con Lionel Scaloni para poder hacer parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Agüero espera acompañar a la Selección dentro del cuerpo técnico.

“Hablé con Scaloni, él me llamó, los chicos también, Chiqui Tapia también. Estamos tratando de darle una vuelta para ver qué se puede hacer, todo es muy reciente y es una cagada que justo está el Mundial acá nomás, porque si falta mucho tiempo puede haber un proceso para ver qué hacer”, explicó.

El cartel que mostró el equipo para el Kun (Captura de TV)

“Tendremos una reunión esta semana”, aseguró Agüero, quien también reveló que sigue dentro del grupo de Whatsapp del seleccionado. “Voy a ir para motivarlos un poquito”, bromeó.

Kun dio detalles sobre su salida del Barcelona

El deportista y ahora streamer también aprovechó para contar sobre su situación con el Barcelona.

Kun también habló sobre su salida del Barcelona.

“La gente en Barcelona me trató muy bien, la gente supo que o me fui por plata, lo único que quería era jugar al lado de Leo, pero después pasaron varias cosas justo cuando fiché y no se pudo. Lo bueno es que me despedí del fútbol en Barcelona y haciéndole un gol al Real Madrid”, explicó.