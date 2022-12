En la previa del duelo con Australia, Lionel Scaloni remarcó que “es un buen equipo” y confirmó que aguarda por Di María

La Selección Argentina se prepara para enfrentarse a Australia en lo que serán los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, donde será el primer paso en la eliminatoria que tendrá el equipo albiceleste. En ese sentido, Lionel Scaloni dio sus últimas impresiones antes del duelo que tendrá lugar este sábado a las 16.

En ese marco, el entrenador argentino volvió a insistir con la falta de tiempo de recuperación que hay entre el último partido de la fase de grupo y el próximo duelo, que será el primer eslabón en busca de llegar a la final.

“Ayer fue un día de recuperación para la mayoría. El entrenamiento fue solo pensar en analizar a Australia. Dentro de un rato tendremos un panorama mucho más claro de cómo están los jugadores y de la recuperación”, remarcó Scaloni.

En ese marco, se refirió a la posibilidad del ingreso de Ángel Di María, quien salió por un problema en su cuádriceps, aunque remarcaron que no se trataría de una lesión grave. “Después de la práctica decidiremos el equipo, según la evolución de Ángel (Di María) y de otros jugadores. Si está bien, jugará”, comentó.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el equipo australiano

“Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada”, agregó, por otro lado.

“Tiene buenos jugadores, la banda derecha, el delantero, centrocampistas que están jugando en niveles altos y es un equipo. Me refiero a un conjunto de jugadores que saben lo que quieren y es difícil de afrontar”, completó.

La polémica del VAR en palabras de Lionel Scaloni

Víctima de uno de los tantos offsides automáticos, el entrenador argentino se refirió a lo que sucedió en las últimas horas en partidos como el de Japón y España que dejó una imagen llena para la polémica.

En ese marco, señaló: “Pienso que las primeras imágenes de la pelota de Japón y España son elocuentes. Nosotros lo vivimos y realmente es difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se implementa en un Mundial. Es lo que hay y es para todos, pero que las líneas las tracen con una escuadra, así no se tuercen”.

El agradecimiento de Lionel Scaloni por los hinchas de la Selección Argentina

En el cierre de la conferencia de prensa, el entrenador argentino habló sobre los miles de fanáticos que se acercan a alentar al conjunto albiceleste para celebrar con el equipo de Lionel Messi y compañía.

“La hinchada argentina siempre se hace notar, eso pasó históricamente. Estamos eternamente agradecidos porque el clima es muy lindo. Ojalá mañana tengamos el mismo clima que con Polonia porque fue como jugar en Argentina. Desde hace años la camiseta de la Selección transmite a lo largo del mundo una locura, porque tuvimos a Diego (Maradona), ahora tenemos a Leo (Messi). Nos pone contentos que haya gente en Bangladesh y en tantos otros lugares haciendo fuerza por nosotros. Gracias a la gente de Bangladesh”, respondió.