La insólita amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi y la respuesta del Kun Agüero

Luego de la victoria de Argentina frente a México, se abrió la pelea menos pensada en las redes sociales: Canelo Álvarez contra Lionel Messi. El problema empezó por un malentendido en las redes sociales que el campeón mexicano expresó en su cuenta de Twitter y despertó la bronca del lado argentino.

Todo empezó por un video que circuló en las redes sociales que tuvo un fuerte impacto en México donde se lo ve a Lionel Messi con una remera verde en el piso sobre sus pies. En una acción siguiente, el capitán argentino se quiere quitar sus botines y “patea” la remera mexicana.

La acción insignificante, ya que no se trató de un gesto irrespetuoso, generó la bronca del boxeador que abrió sus redes sociales y disparó contra el Diez que convirtió el 1 a 0 en la victoria del pasado sábado por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

La serie de tuits comenzó con una frase que despertó la polémica en México: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???”. De allí, cientos de usuarios se sumaron a la bronca del pugil más importante del mundo en la actualidad, mientras que hubo otros que salieron a contestarle, lo que generó un aumento en el enojo de Álvarez.

Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi por un polémico video. Foto: Twitter

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, agregó con emojis de puños y enojo. “Así como (yo) respeto Argentina, (él) tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, amplió en otro tuit.

Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi por un polémico video. Foto: Twitter

“El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES!!!”, agregó el boxeador, que es un fiel defensor del nacionalismo mexicano como lo muestra en cada una de sus presentaciones.

La contundente respuesta del Kun Agüero a Canelo Álvarez: “Seguramente no sabés de fútbol”

Entre tantos usuarios que salieron a defender a Messi, uno de los que apareció en las redes sociales fue el mejor amigo del Diez y compañero de toda la vida como Sergio “Kun” Agüero que cruzó al boxeador mexicano y expresó con contundencia lo que se vivió en el vestuario argentino.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, empezó el exdelantero de la Selección Argentina.

La respuesta del Kun Agüero a la amenaza de Canelo Álvarez a Messi.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, agregó.