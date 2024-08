Juan Román Riquelme se enojó y abandonó una entrevista en vivo: “Ni mi viejo...”

Juan Román Riquelme es el actual presidente de Boca Juniors y es una de las figuras más icónicas del club, teniendo en cuenta todos sus logros como jugador de fútbol y el aprecio que le tienen los hinchas del Xeneize. En esta oportunidad, dio una entrevista previo a un partido importante de la temporada.

Juan Román Riquelme y su pasión por Boca Juniors

El próximo jueves 22 de agosto a las 21.30, Boca Juniors se enfrentará a Cruzeiro en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamérica 2024. En el partido de ida, el equipo argentino había ganado por 1-0. Además, viene de ganarle a San Lorenzo por 3-2 el domingo 18 de agosto.

El cruce de Juan Román Riquelme con el Chavo Fucks

Dentro de este contexto y en el cierre del mercado de pases, Juan Román Riquelme dio una entrevista para “F90″ (ESPN), el programa conducido por el Pollo Vignolo. “Que bien Boca, que deja que los chicos vayan a representar a la Selección Argentina”, expresó Riquelme por lo hecho en los Juegos Olímpicos París 2024 y señalando que los medios de comunicación no hicieron eco de ello, ni tampoco de la joven estrella Aaron Anselmino.

Juan Román Riquelme abandonó una entrevista en vivo

Frente a esto, el periodista, Chavo Fucks le recriminó: “Prende la televisión porque acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes”. “Sebastián, estoy hablando, si ese señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar más”, expuso el exfutbolista.

El periodista le aclaró que él no le estaba hablando mal y agregó: “Prende la televisión porque estás diciendo un montón de cosas que no son ciertas”, y Riquelme, con enojo, finalizó: “Te mando un abrazo grande, Sebastián, porque ese señor, cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande. A mí no me reta ni mi viejo”.

“Yo no te estoy retando, simplemente estoy respondiendo a tus mentiras”, le recalcó el Chavo Fucks, y Riquelme, finalmente, abandonó el móvil, y el periodista determinó: “Todo lo que dijo es mentira”, respecto a la entrevista que le hicieron.