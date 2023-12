Enzo Pérez se fue de River emocionado y el “Diablito” Echeverri sorprendió a todos con una declaración bomba

Finalmente, y tras un sinfín de versiones, Enzo Pérez confirmó que se va de River Plate y que ante Rosario Central, por el Trofeo de Campeones 2023, fue su último partido con la banda roja.

El mendocino, muy querido por los hinchas Millonarios y capitán del equipo, se retiró visiblemente emocionado al recibir el cariño de los simpatizantes que coparon el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y se va campeón tras el 2-0 frente al Canalla, lo que se tradujo en el décimo título en su paso por River Plate.

Enzo Pérez llegó en 2017 y fue testigo de grandes gestas riverplatenses, entre las que se destaca la obtención de la Copa Libertadores de América 2018 ante Boca Juniors, en Madrid.

El mendocino Enzo Pérez, volante histórico de River. Foto: ÿ <

Enzo Pérez jugó en River 241 partidos y ganó 10 títulos. Además, será recordado por siempre por hacer las veces de arquero en un partido de Copa Libertadores 2020. Esa vez, ante Independiente Santa Fe, fue triunfo Millonario por 2-1 con Pérez en el arco ya que la ola de Covid-19 afectó a gran parte del plantel y no le quedó otra que ir al arco.

Marcelo Gallardo, el entrenador de River, felicita a su arquero jugador Enzo Pérez tras la victoria por 2-1 ante Santa Fe de Colombia. (AP) Foto: AP

Con lágrimas en los ojos y envuelto en emociones, Enzo Pérez dejó River para seguir su carrera en ¿Inter Miami?

El Diablito Echeverri sorprendió a todos en la despedida de Enzo Pérez

El mediocampista Claudio Echeverri, quien jugó su primer partido como titular en River, confirmó que no renovará su contrato en el conjunto Millonario, pero se quedará “por unos meses más”.

“No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo”, aseguró el juvenil de 17 años post partido en la victoria ante Rosario Central que le dio el Trofeo de Campeones a los de Núñez.

Claudio Echeverri avisó que se va de River (Prensa)

Además, el jugador de la Selección Argentina Sub 17 valoró su oportunidad de estar dentro de los titulares: “Contento por otro trofeo ganado, muy contento por el equipo, por el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el once titular y por suerte se me dio”, expresó en declaraciones a TNT Sports.

Por último, Echeverri se refirió a la despedida de Enzo Pérez, que disputó su último partido con la camiseta del Millonario. “Nos dieron una cinta a todos, fue el último partido de Enzo y nos dieron como reconocimiento a él. Estamos muy contentos por Enzo, es una lástima que se nos va, pero es un ídolo y el tiempo que estuvimos acá lo pude disfrutar”.