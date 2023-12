El anuncio que ningún hincha de River quería escuchar: Enzo Pérez se despidió de River

Si bien ya se sabía que esto sucedería, fue impactante el anuncio que hizo el jugador mendocino este viernes en conferencia de prensa. Tras consagrarse River campeón del Trofeo de Campeones, Enzo Pérez anunció su despedida del club millonario.

Enzo Pérez envuelto en llanto al anunciar que deja River. Foto: TyC

Con tristeza y envuelto en lágrimas, el surgido en el Deportivo Maipú, confió que “no es una conferencia de prensa, no voy a dejar que me pregunten nada. Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Vengo también a agradecer, hoy tuve la posibilidad de agradecerle a la gente que me trajo allá por el año 2017″.

“Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato. Les dije en persona, por llamada o por mensaje el agradecimiento por haber dado la posibilidad de haber jugado en este club. Vine por amor y sentimiento. Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza, porque hoy se termina una gran etapa de amor. El cual soñé desde la niñez, siempre soñé jugar con esta camiseta y en este club, a esa gente le voy a estar agradecido de por vida”, agregó Enzo Pérez.

A la hora de comenzar con los agradecimientos, el ídolo de River expresó: “Sé que tendrán mil preguntas por hacerme para sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento hoy de hablar. Me quiero ir con los lindos recuerdos y la tranquilidad de haber dejado todo. Como se los dije ayer a los chicos, me dieron la posibilidad de ser capitán y estar al frente de ellos. Me dieron esa posibilidad, si no me respetaban o no tenía ese cariño hubiera sido todo muy difícil. Siempre lo tuve, no solo de ellos sino de toda la gente que trabaja con nosotros. A todos ellos agradecerles de corazón por estos seis años y medio que he vivido en el club”.

“¿Qué le puedo decir a la gente? Que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me han dado desde el primer día. Lo voy a extrañar muchísimo. Por último quiero agradecerle a mi familia, que hoy no pudo estar acá. Por haberme acompañado durante todo este tiempo, los voy a estar esperando para que nos abracemos. A mis padres, a mis hermanos, mi representante y mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme en los buenos y malos momentos”, sentenció Enzo Pérez, confió Enzo, quien además jugó en Godoy Cruz Antonio Tomba, Estudiantes La Plata, Benfica, Valencia y también formó parte de la Selección Nacional para disputar el Mundial de Brasil 2024.