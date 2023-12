Tras la eliminación de Godoy Cruz, Oldrá le pidió perdón a los hinchas por no darles una final del fútbol argentino

La esperanza de todo el pueblo tombino quedó desvanecida en la tarde noche de este sábado. Godoy Cruz perdió ante Platense en la tanda de los penales (5-6) luego de igualar en un lindo partido por 1 a 1. El arquero del Calamar, Ramiro Macagno, fue la gran figura al contener 4 penales y llevó a su equipo a la gran final.

El Tomba soñaba con el primer título de su historia y una final para recordar, en la Copa de la Liga Profesional. Pero no fue así.

Sin embargo, esta era del Gato Oldrá y su plantel de jóvenes y experimentados, será igualmente inolvidable para el hincha. Este equipo cerró su temporada con gloria y clasificado a la Copa Libertadores.

El dolor del Gato

El Gato Oldrá no sólo es el DT y ex jugador del Tomba, también es hincha y como tal no evitó tener nervios a la hora de los penales. Y tras al derrota, el entrenador brindó una conferencia de prensa.

Platense ante Godoy Cruz por las semifinales de Copa de la Liga. (Prensa Platense).

“Es difícil analizar todo lo que pasó, después de quedar eliminado en esta instancia. Ya está, perdimos. Triste porque no se si merecíamos quedar eliminados. Agradecerle primero a los jugadores, especialmente. Porque dejaron la vida, jugaron un partido como hay que jugarlo, lo fueron a buscar. Después al cuerpo técnico que trabajó conmigo y también a la gente de Godoy Cruz que estaba muy ilusionada con la final y no se la pudimos dar”, reconoció.

“Me genera mucha tristeza. Porque después de todo lo que vivimos, me da una tristeza enorme no poder haberles dado el triunfo. Nos podemos ir con la frente en alto, especialmente los jugadores porque se brindaron hasta el último. Agradecerle al hincha y pedirle perdón por no poder haberle dado esta chance de jugar una final del fútbol argentino a pesar de haber estado tan cerca. Siempre nos sentimos apoyados e identificados con nuestro equipo. Dejaron la vida los hinchas como lo hicieron los jugadores”, se sinceró.

Sobre su continuidad en el cargo de técnico, el Gato sostuvo: “No tengo nada pensado. No estoy pensando en otra cosa que el partido. No tengo absolutamente nada. Esperaremos esta semana y luego veremos que sucede a partir del año que viene”.

El partido y la tanda de penales

El elenco bodeguero se topó con un Calamar difícil de roer. El equipo de Martín Palermo entró a la cancha con todo, animando esta semifinal con el Tomba, a fuerza de buen juego.

Tadeo Allende fue quien encaró para crear la primera situación clara del partido. Aunque pocos minutos después Ronaldo Martínez apareció solo sorprendiendo a la última línea de Godoy Cruz para empujar el balón y abriendo el marcador.

Pasando la media hora del partido, el Tomba reaccionó y con el oportunismo de Salomón Rodríguez, que capturó un rebote tras una pelota parada, llegó la igualdad.

Gran campaña del Tomba en el 2023. Foto: Twitter

Este empate fue detonante para la ansiedad, presión y desesperación por encontrar el triunfo y el duelo se tornó friccionado y con mucha acción por parte del árbitro.

Con el tiempo cumplido, y el 1 a 1 que no definía al finalista, se pasó a la instancia de penales, los cuales fueron intensísimos.

El Ruso Rodríguez, quien contuvo dos penales y marcó el suyo, estimuló a sus compañeros. Pero Allende, Larrosa, Fernández, Galdames y Rasmussen no pudieron anotar por obra de Ramiro Macagno, la gran figura de este encuentro y responsable de que Platense llegue a la final.

El Calamar ahora deberá definir el título de Copa frente a Rosario Central, que derrotó a River Plate por 2-0 en la tanda de penales, tras un aburrido 0-0.

Tomba, el más grande del Oeste argentino Foto: Twitter

TODOS PENALES ENTRE PLATENSE Y GODOY CRUZ

Diego Rodríguez (Godoy Cruz): 1-0

Mateo Pellegrino (PLA): 1-1

Tomás Conechny (Godoy Cruz): 2-1

Gastón Suso (PLA): 2-2

Tadeo Allende (Godoy Cruz): 2-2 | ¡La tiró afuera!

Leonel Picco (PLA): 2-2 | ¡Lo atajó el Ruso!

Enzo Larrosa (Godoy Cruz): 2-2 | ¡Lo atajó Macagno!

Franco Diaz (PLA): 2-3

Hernán López Muñoz (Godoy Cruz): 3-3

Luciano Ferreyra (PLA): 3-3 | ¡La tiró por arriba del travesaño!

Roberto Fernández (Godoy Cruz): 3-3 | ¡Volvió a atajar Macagno!

Jerónimo Cacciabue (PLA): 3-3 | ¡Ahora atajó el Ruso!

Lucas Arce (Godoy Cruz): 4-3 | ¡La picó!

Nicolás Morgantini (PLA): 4-4 | ¡Palo y adentro!

Thomas Galdames (Godoy Cruz): 4-4 | ¡Volvió a atajar Macagno!

Ciro Rius (PLA): 4-4 | ¡Arriba del travesaño!

Pier Barrios (Godoy Cruz): 5-4

Ignacio Vázquez (PLA): 5-5

Federico Rasmussen (Godoy Cruz): 5-5 | ¡Macagno, palo y afuera!