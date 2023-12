Quién la mendocina que se prepara en Paris 2024 en beach vóley

Posiblemente, la tunuyanina Maia Majul de niña nunca imaginó estar viviendo una realidad deportiva como la actual. Su destino, con esfuerzo y disciplina, la encaminó al hoy de lucha constante para cumplir el sueño latente de poder clasificar a los Juegos Olímpicos.

Esta mendocina de tierras valletanas de 20 años, integra la Selección Argentina de Beach Volley.

Maia Majul, la mendocina que lleva a su Tunuyán a los grandes Circuitos internacionales de beach Vóley. Foto: Instagram

Recién llegadita del Mundial U20 de Tailandia, cierra un positivo año con importantes logros internacionales, como en Circuito Mundial (medalla de bronce en el Beach Pro Tour Future de Lecce, Italia 2022), torneos Sudamericanos U20 2022, clasificatorios al mundial U21 2023 (medalla de plata y medalla de bronce), Circuito Argentino de Beach Vóley temporada 2023 (medalla de plata y medalla de oro x 4). Y debe aún disputar dos torneos claves para lograr a su objetivo.

Maia, después de tanta exigencia, se encuentra en proceso de recuperación y se tomará lo que resta de diciembre para optimizar su brazo fuerte para poder volver a sus planes, los cuales apuntan al país europeo.

“En este momento me encuentro retomando los entrenamientos de pesas y pelotas, ya que tuve unos días de descanso luego de volver del Mundial U21 en Tailandia. Los entrenamientos están siendo adaptados, ya que a la vez me encuentro realizando la rehabilitación de una lesión que se me diagnosticó en un hombro”, contó.

“A fin de año ya estaré lista para retomar por completo los entrenamientos de cara a las próximas competencias. Mis primeros objetivos de la temporada 2024 son disputar los torneos nacionales (Circuito Nacional Argentino) e internacionales (Circuito Sudamericano), que se realizan en los primeros meses del año. Aún no hay calendario de ninguno de los dos circuitos, pero pronto se conocerán”.

Finalmente, la tunuyanina manifestó: “Con respecto al primer semestre, la idea es concretar el proceso a París 2024, disputando el torneo más importante, denominado Continental Cup, que es el que da la plaza a los Juegos Olímpicos a la dupla campeona del torneo. Si no me equivoco, este torneo se disputa en junio”, concluyó.

Maia comenzó a jugar vóleibol desde niña en Tunuyán, en 2014, en los Juegos Evita. Luego, en 2015, fue invitada a incursionar en el beach volley y a partir de entonces nació su pasión por la arena. Comenzó así a desplegar su talento y sentar las bases para un futuro promisorio en esta disciplina deportiva.