Maipú se quedó en la puerta del ascenso, por el dudoso arbitraje de Darío Herrera

¿Será que no podían subir dos equipos mendocinos a la Primera División de AFA, después de que Independiente Rivadavia se consagrara campeón? Nunca lo sabremos pero sin dudas que fue evidente el dudoso arbitraje de Darío Herrera contra el Deportivo Maipú, en la final del Reducido de la Primera Nacional, que terminó con victoria de Riestra por 1-0.

El juez principal tampoco contó con la colaboración de sus asistentes, Juan Delfueyo y Mariano Ascenzi, que también dejaron mucho qué pensar.

Segunda final por el ascenso entre Deportivo Maipú y Deportivo Riestra en cancha de Instituto de Córdoba. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Las 4 jugadas dudosas y polémicas de Herrera

Se hizo el sota

A los 22′: Gustavo Fernández agarró en área a Felipe Coronel y lo terminó volteando con una especie de toma de lucha libre, cometiéndole un penal clarísimo que Herrera ignoró pero que sí vio el juez de línea Juan Delfueyo.

Se destiñó la tarjeta

A los 5′ del segundo tiempo: Lázaro Romero le metió un planchazo desde atrás a Luciano Herrera, entrándole con los tapones de su botín al gemelo del jugador de Maipú. Merecía ver la tarjeta roja pero el árbitro le mostró la amarilla.

Que siga, que siga

A los 34 minutos del complemento: el defensor Eric Tovo en la disputa de la pelota le tiró un codazo artero a Gonzalo Klusener y Darío Herrera no sólo no lo expulsó, sino que no cobró absolutamente nada.

Que se termine rápido

Cumplido el tiempo reglamentario: Herrera solamente adicionó 6 minutos, cuando Riestra hizo tiempo todo el complemento, con sus jugadores tirándose al piso constantemente simulando lesiones, sumado a que se hicieron los 10 cambios permitidos (5 por cada equipo).

¿6 minutos nada más, con todo lo que pasó? Foto: Twitter

Riestra se quedó así, con la victoria por 1 a 0 y el segundo ascenso a la Primera División. El gol lo hizo Gustavo Fernández.