En la previa Godoy Cruz- Platense, Daniel ‘Gato’ Oldrá destacó a López Muñoz: “Tiene detalles de Maradona”

Este sábado Godoy Cruz define en semifinales de la Copa de la Liga contra Platense, tras una temporada excepcional con el Gato Oldrá como conductor y luego de imponerse ante Banfield en los penales, tras el cual Hernán López Muñoz se ganó elogios del DT comparándolo con su tío abuelo, Diego Armando Maradona.

El técnico del Expreso comparó a López Muñoz con el mítico “10″.

Si bien no comparó futbolísticamente al jugador, Daniel Oldrá dijo a Olé que “tiene algunos detalles y formas que manifiesta en la cancha. Dentro del campo se estaciona en las zonas donde jugaba Diego y además, físicamente es muy parecido también. Si bien, no es Diego, tiene algunos detalles de él”.

El mediocampista es sobrino nieto de Diego Armando Maradona. (Instagram)

El presente de López Muñoz en Godoy Cruz lo pone como una de sus figuras destacadas, con 5 goles, 6 asistencias en 35 partidos jugados.

Y está siendo considerado por el Nápoli para la próxima temporada, club en donde Maradona fue ídolo por llevar al club italiano al Scudetto.

Al respecto, el jugador dijo en primer tiempo, por Twich de Olé: “Sobre el Napoli pedí no meterme en el tema. Al igual que con River. Leí lo del Napoli, después lo pregunté y preferí que no me cuenten más por qué obviamente tampoco quiero desenfocarme. Jugamos un partido el sábado y preferí que mi representante se haga cargo de todo, yo tengo que jugar el partido del sábado. Estuve al tanto, pero tampoco me metí tanto en el tema”.

Y luego dijo, “en diciembre veremos qué es lo que pasa”.

Lo cierto es que desde el Tomba no tienen ninguna oferta concreta por el mediocampista por el que a mitad de año le abonaron a River Plate un millón de dólares por el 50% del pase. En caso de que algún club quiera comprar al de Villa del Parque, deberá negociar con el Tomba y con el Millonario, dueños del pase.

Para concluir, el enganche tombino, se refirió al partido de este sábado y aseguró que “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, Banfield es un rival muy incomodo para jugar. Va a ser muy peleado pero esperemos que nos llevemos la victoria”.

Cuándo juega Godoy Cruz frente a Platense por semifinal de la Copa

Este sábado Godoy Cruz afrontará un partido muy importante desde que está en Primera División. El equipo de Daniel Oldrá se medirá ante Platense por un lugar en la final de la Copa de la Liga.

El duelo comenzará a las 18.00 (hora de nuestro país), en el Estadio Único de San Nicolás y podrá verse en vivo por ESPN Premier y TNT Sports.