El Kun Agüero tuvo que retirarse del fútbol debido a una arritmia cardíaca. En una entrevista con el programa español “El Hormiguero” de Antena 3, contó lo que sintió ese día.

El Barcelona enfrentaba como local en el Camp Nou al Alavés. Era un encuentro correspondiente a La Liga. Parecía un partido normal, hasta que sucedió algo que lo cambió todo. El el minuto 37, el ex jugador de la Selección Argentina sintió un dolor en el cuello y el pecho. Se tiró al piso e hizo estremecer a todos los presentes ese día.

El momento en el que el Kun Agüero es asistido en el campo de juego. Foto: @temnoticiasarg

“Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”, contó el Kun sobre ese momento. Al momento que le preguntaron que se siente cuando te agarra una arritmia, respondió: “Estoy por morirme, la c*ncha de la madre, pensé que me iba para arriba”.

Luego de su estadía en la clínica, su médico le habló acerca de su futuro como futbolista profesional: “El médico me dijo que podría jugar pero que me podría pasar de nuevo y podría ser peor”. El ídolo del Manchester City dijo que tuvo que tomar la decisión de reiterarse. A los 33 años, con un hijo, no quiso arriesgarse y priorizó su salud y los años que le quedan de vida.