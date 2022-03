Poco después de que el Kun Agüero anunciara su retiro del fútbol por una arritmia que le fue diagnosticada, el que parece seguir sus pasos será su hijo, Benjamín Agüero.

El hijo de Dalma y nieto de Maradona fue a probarse a Tigre, siguiendo la tradición familiar del amor por el fútbol. Así lo confirmó el mismo Kun, mientras protagonizaba un stream con Coscu. “Ya empezó a jugar. Está grandote... Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio pero ahora fue a un equipo. Fue a jugar a Tigre”, contó, al mismo tiempo que mostraba una foto de Benja con la camiseta.

Y agregó: “Fue a Tigre porque ahí va su mejor amigo. Se fue a probar la semana pasada y me escribe y me dice: ‘Pa, quedé. Ahí lo llamé, lo felicité y le dije: ‘Mirá andá, tenés todo este año para ponerte las pilas y después si realmente te gusta’”.

El Kun explicó que lo va a ver porque es bastante exigente y contó que es honesto con él en decirle cómo juega. ”Si lo voy a ir a ver, no me gusta ir y que no intente o le dé igual. Si va a querer jugar y le gusta, lo banco y vamos. Si va a jugar de hobby no me va”, siguió Agüero.

Y concluyó: “El fútbol y ser deportista no es fácil. A esta edad, ya te empieza a cortar el estudio, estudiás menos. Está contento, está entusiasmado. Lo voy a ir a ver, lo voy a llevar. Lo voy a apoyar para que le de para adelante”.

Benjamín Agüero con Maradona. Foto: Instagram

El “Kun” Agüero se reunirá con Scaloni para ir con la Selección al Mundial Qatar 2022

El exfutbolista confesó en una entrevista con Radio 10 que habló con Lionel Scaloni para poder hacer parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

“Hablé con Scaloni, él me llamó, los chicos también, Chiqui Tapia también. Estamos tratando de darle una vuelta para ver qué se puede hacer, todo es muy reciente y es una cagada que justo está el Mundial acá nomás, porque si falta mucho tiempo puede haber un proceso para ver qué hacer”, explicó.

“Tendremos una reunión esta semana”, aseguró Agüero, quien también reveló que sigue dentro del grupo de Whatsapp del seleccionado. “Voy a ir para motivarlos un poquito”, bromeó.