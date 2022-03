Sergio “Kun” Agüero volvió a meterse de lleno en la actualidad del fútbol con problemáticas que rigen en la agenda. Esta vez opinó sobre lo que pasó en Boca después de que Agustín Almendra le faltara el respeto a Sebastián Battaglia.

El exdelantero de la Selección Argentina opinó sobre la formación de los jóvenes que llegan a la primera división y contó cómo llegan hoy los juveniles a la primera división con duras críticas.

Kun Agüero señaló que "hoy se perdió el respeteo" en los jóvenes.

“Hoy se perdió el respeto”, comenzó en su relato la figura del Manchester City que tuvo pasos por Barcelona, Atlético de Madrid y surgió de las inferiores de Independiente.

“El respeto, hoy los chicos... si vos no los acostumbrás a que sean respetuosos, y primero tienen que ser los padres. A mí me enseñaron, mi viejo me enseñó, a no insultar a un compañero ni al entrenador, sobre todo al entrenador”, relató.

“El fútbol tiene a favor que podés estar feliz jugando o puede pasar que el entrenador no te pone. Y hoy se perdió mucho el respeto de que si el jugador no juega, primero los padres están enojados porque no juega. Y segundo, ese traslado del padre, o los padres, de que no juega, le trasmite al hijo esa mala onda y el chico después va a empezar con el ‘eh, no me ponés’, que esto, que lo otro”, agregó.

Por último, el campeón de américa con la Selección concluyó con un contundente mensaje: “Vos no podés faltar el respeto. Ni al cuerpo técnico ni a un superior. Hoy los pendejos no están haciendo caso. Está pasando mucho. Creo que es la costumbre de los padres de cómo crían a los chicos”.

El conflicto en Boca entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia, con la opinión de Darío Benedetto

Agustín Almendra fue sancionado por el entrenador del Xeneize después de que le faltara el respeto en un entrenamiento y acusará de que “no es él quien toma las decisiones en el club”, algo que molestó mucho en el grupo.

Tal fue la molestia que, en el día de ayer, Darío Benedetto fue contundente con un mensaje contra el volante surgido en las inferiores del club. “Creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero”, señaló.

Y apuntó: “Nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta. Creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”.