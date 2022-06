La provincia de Corrientes es conocida por sus casos insólitos, esta vez una vecina de la localidad de Goya recibió una multa porque una persona orinó en su muro, ahora debe pagar 20 mil pesos por el hecho. “Estamos todos locos, me ponen una multa a mí, porque alguien orinó en mi vereda, es el mundo del revés, tuve que hacer público porque me da bronca, no sé qué solución me van a dar”, afirmó Alexandra, la mujer damnificada.

El Juzgado de Faltas de la ciudad de Goya, labró la multa. Por su parte, la vecina que debe pagar esa cantidad de dinero contó a Radio Dos: “Ayer mi mamá se fue a ver qué era la infracción que habíamos cometido, pensamos que era por el pago fácil que teníamos, y se encontró que era porque un vecino le denunció anónimamente por hacer pis en el muro y ahora tenemos que pagar”.

Una vecina de Goya, debe pagar 20 mil pesos porque una persona orinó su muro. Foto: Radio Dos

Siguiendo el relato de Alexandra, dijo que su mamá fue a hablar con el juez, y afirmó: “No vamos a pagar esa cantidad de plata, no tenemos la menor idea de quién es el responsable”.

Por último agregó: “Estamos todos locos, me ponen una multa a mí, porque alguien orinó en mi vereda, es el mundo del revés, tuve que hacer público porque me da bronca, no sé qué solución me van a dar”.